Farul Constanța - Universitatea Craiova, LIVE TEXT (17:15). Oltenii se pot distanţa în fruntea clasamentului - Antena Sport

Farul Constanța – Universitatea Craiova, meci din etapa a 24-a din SuperLigă, se joacă duminică de la ora 17:15 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe as.ro, dar și în aplicația Antena Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Farul Constanța tocmai ce l-a adus înapoi pe Denis Alibec de la FCSB și rămâne de văzut dacă va fi trimis în teren de Ianis Zicu contra Universităţii.

De partea oltenilor, Coleho a anunţat deja că Baiaram nu face parte din lotul pentru Farul. Baiaram se confruntă cu probleme medicale.

„Va fi un meci dificil, cu siguranță, împotriva unei echipe care poate juca în sisteme diferite. În același timp, muncim din greu ca să ne menținem forma bună. Și trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru a încerca să obținem cele trei puncte.

Nu este prima «finală». Pentru noi, finalele au început deja. Este următoarea, nu prima. Ceea ce îmi doresc este ca mâine să putem să fim cât mai competitivi și să încercăm să luăm cele trei puncte”, a declarat tehnicianul Universităţii Craiova înainte de meci.