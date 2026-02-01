Cremonese - Inter LIVE SCORE (19:00). Cristi Chivu își poate mări avansul față de AC Milan. Echipele de start - Antena Sport

Închide meniul
Cremonese – Inter LIVE SCORE (19:00). Cristi Chivu își poate mări avansul față de AC Milan. Echipele de start

Daniel Işvanca Publicat: 1 februarie 2026, 18:27

Cremonese – Inter LIVE SCORE (19:00). Cristi Chivu își poate mări avansul față de AC Milan. Echipele de start

Cristian Chivu, Inter / Profimedia

Inter joacă în deplasare pe terenul celor de la Cremonese, într-un duel din cadrul etapei cu numărul 23 a Serie A. Jocul este transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Gruparea pregătită de Cristi Chivu are ocazia de a se distanța la opt puncte de rivala AC Milan, care joacă etapa aceasta în deplasare, contra celor de la Bologna.

Cremonese – Inter LIVE SCORE (19:00) – Echipele de start

  • CREMONESE (3-5-2): Audero – Ceccherini, Baschirotto, Folino – Terracciano, Zerbin, Grassi, Maleh, Pezzella – Bonazzoli, Vardy. Rezerve: Nava, Silverstri – Bianchetti, Djuric, Faye, Floriani, Johnsen. Antrenor: Davide Nicola
  • INTER MILANO (3-5-2): Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – L. Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco – L. Martinez, Esposito. Rezerve: Di Gennaro, J. Martinez – Acerbi, Bonny, Bovo, Cocchi, Darmian, De Vrij, Diouf, Kamate, Mkhitaryan, Thuram. Antrenor: Cristian Chivu

La câteva zile după succesul obținut în UEFA Champions League contra celor de la Borussia Dortmund, echipa lui Cristi Chivu joacă pe terenul celor de la Cremonese, în Serie A.

Tehnicianul român vrea să continue parcursul excelent din campionat și să se distanțeze de AC Milan și de campioana Napoli. Adversara Interului este o echipă care nu a mai câștigat din 7 decembrie 2025, de la un meci cu Lecce.

Echipele probabile la Cremonese – Inter

  • Cremonese (3-5-2): Audero – Terracciano, Baschirotto, Bianchetti – Zerbin, Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella – Bonazzoli, Vardy. Antrenor: Davide Nicola
  • Inter (3-5-2): Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco – Martinez, Esposito. Antrenor: Cristian Chivu
