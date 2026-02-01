Dănuț Lupu a exclus două echipe din lupta la titlu și a numit favorita: „Are un lot complet” - Antena Sport

Dănuț Lupu a analizat lupta la titlu din Liga 1 și a exclus două echipe, pe Rapid și Dinamo. Fostul internațional consideră că Universitatea Craiova e favorită certă, prin prisma valorii lotului condus de Filipe Coelho.

Dănuț Lupu consideră că Rapid și Dinamo nu au forța necesară pentru a câștiga titlul în acest sezon. El consideră că în meciurile din această rundă, cu Petrolul, respectiv U Cluj, cele două rivale și-au dorit victoria, însă nu s-au putut impune pentru a pune presiune pe liderul Universitatea Craiova.

Dănuț Lupu a exclus două echipe din lupta la titlu și a numit favorita

Totodată, Dănuț Lupu și-a exprimat dorința ca Dinamo să devină campioană, deși crede că lotul lui Zeljko Kopic nu este suficient de puternic.

„Eu cred că nici Rapid, nici Dinamo nu pot emite pretenții la câștigarea campionatului. Dacă ne uităm bine, trebuie să recunoaștem că avem și un campionat destul de slab.

Dacă analizăm rezultatele, nu poți spune că există vreo echipă clar favorită, în afară de Craiova, care are un lot complet. Chiar dacă schimbă un jucător, diferența nu este mare, așa că Craiova rămâne principala favorită.