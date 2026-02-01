Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dănuț Lupu a exclus două echipe din lupta la titlu și a numit favorita: „Are un lot complet” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dănuț Lupu a exclus două echipe din lupta la titlu și a numit favorita: „Are un lot complet”

Dănuț Lupu a exclus două echipe din lupta la titlu și a numit favorita: „Are un lot complet”

Viviana Moraru Publicat: 1 februarie 2026, 16:51

Comentarii
Dănuț Lupu a exclus două echipe din lupta la titlu și a numit favorita: Are un lot complet”

Dănuţ Lupu / AntenaSport

Dănuț Lupu a analizat lupta la titlu din Liga 1 și a exclus două echipe, pe Rapid și Dinamo. Fostul internațional consideră că Universitatea Craiova e favorită certă, prin prisma valorii lotului condus de Filipe Coelho. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dănuț Lupu consideră că Rapid și Dinamo nu au forța necesară pentru a câștiga titlul în acest sezon. El consideră că în meciurile din această rundă, cu Petrolul, respectiv U Cluj, cele două rivale și-au dorit victoria, însă nu s-au putut impune pentru a pune presiune pe liderul Universitatea Craiova.  

Dănuț Lupu a exclus două echipe din lupta la titlu și a numit favorita 

Totodată, Dănuț Lupu și-a exprimat dorința ca Dinamo să devină campioană, deși crede că lotul lui Zeljko Kopic nu este suficient de puternic.  

„Eu cred că nici Rapid, nici Dinamo nu pot emite pretenții la câștigarea campionatului. Dacă ne uităm bine, trebuie să recunoaștem că avem și un campionat destul de slab. 

Dacă analizăm rezultatele, nu poți spune că există vreo echipă clar favorită, în afară de Craiova, care are un lot complet. Chiar dacă schimbă un jucător, diferența nu este mare, așa că Craiova rămâne principala favorită. 

Reclamă
Reclamă

Nu m-au dezamăgit rezultatele celor de la Dinamo și Rapid. Dinamo a avut posesie cu Petrolul, dar pasele în lateral sau înapoi și lipsa ocaziilor au făcut diferența. 

Nu putem spune că Rapid nu a fost concentrată cu U Cluj sau ceva de genul, oamenii își doreau victoria, iar domnul Șucu era supărat la final. 

 Eu vreau ca Dinamo să câștige campionatul și, dacă nu reușește, să îl câștige Rapid. Dar nu au forța necesară. La ora actuală, Craiova este de departe favorită. În fotbal se pot întâmpla multe, dar…”, a declarat Dănuț Lupu, conform gsp.ro. 

"Te bat de te rup". Femeie din Vrancea, găsită moartă în casă. Fusese bătută cu bestialitate luna trecută"Te bat de te rup". Femeie din Vrancea, găsită moartă în casă. Fusese bătută cu bestialitate luna trecută
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum poţi reduce factura la căldură cu până la 15% fără să faci frigul. Sfaturile experţilor
Observator
Cum poţi reduce factura la căldură cu până la 15% fără să faci frigul. Sfaturile experţilor
Atacantul intrat pe lista FCSB este un brazilian de 26 de ani. La mijloc sunt 400.000 de euro! Exclusiv
Fanatik.ro
Atacantul intrat pe lista FCSB este un brazilian de 26 de ani. La mijloc sunt 400.000 de euro! Exclusiv
17:30
LIVE TEXTFarul – Universitatea Craiova 3-0. Oltenii, făcuți praf la Ovidiu. Maftei a marcat și el
17:28
Tottenham – Manchester City LIVE SCORE (18:30). Radu Drăgușin este titular după un an în Premier League
17:26
Andrei Rațiu i-a provocat o criză de nervi lui Vinicius, în Real Madrid – Rayo 2-1. Nota primită de fundașul român
17:19
Șase milioane de euro pentru Umit Akdag! Ce club insistă pentru transferul acestuia
17:09
Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1. Victorie dramatică pentru „los blancos”. Kylian Mbappe, erou pe ”Bernabeu”
16:35
Andrei Rațiu, ratare uluitoare pe ”Bernabeu” în meciul cu Real Madrid! Românul, aproape de golul carierei
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Plecare de la Manchester City 2 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 3 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB 4 FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! 5 EXCLUSIVJucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat 6 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro!
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate