Cristi Munteanu a confirmat transferul lui Joao Paulo la FCSB! Ce vor face gălățenii cu banii - Antena Sport

Cristi Munteanu a confirmat transferul lui Joao Paulo la FCSB! Ce vor face gălățenii cu banii

Daniel Işvanca Publicat: 1 februarie 2026, 16:28

Joao Paulo / SPORT PICTURES

FCSB a făcut un nou transfer de la Oțelul, după ce în urmă cu un an îl lua pe Juri Cisotti de la gălățeni. De această dată, campioana României l-a luat pe Joao Paulo, care va reprezenta naționala Capului Verde la Campionatul Mondial din vară.

Mutarea a fost confirmată atât de Gigi Becali, cât și de președintele Cristi Munteanu. Oficialul formației gălățene a explicat și cum vor fi folosiți banii de pe acest transfer.

Plecarea lui Joao Paulo rezolvă mare parte din probleme de la Oțelul

Joao Paulo a impresionat în actuala ediție a Ligii 1, iar campioana FCSB a forțat și rezolvat transferul acestuia, având probleme în zona mediană după plecarea lui Adrian Șut.

Cristi Munteanu a detaliat ce se va întâmpla cu cei 600.000 de euro pe care Oțelul îi încasează în schimbul fotbalistului cotat de Transfermarkt la 700.000 de euro.

„Este o sumă care ne ajută să aducem salariile jucătorilor la zi și să luăm licența pentru sezonul viitor. De altfel, vom aplica și pentru licența UEFA. Este un jucător de care ne despărțim greu, dar clubul este mai presus decât orice jucător. Repet, ne ajută să ne plătim toate salariile.

Vreau să specific că este ultimul jucător care pleacă din tabăra noastră. Lameira va rămâne, nu mai vindem pe nimeni până în vară. L-am adus pe Bruno Paz știind că un jucător de la mijloc va pleca”, a declarat Cristi Munteanu, potrivit digisport.ro.

Citește și:
