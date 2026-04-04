Constantin Grameni, reacţie ironică despre un posibil baraj cu FCSB: “Să ne temem de echipele din play-off”

Constantin Grameni a fost întrebat despre un eventual duel între Rapid şi FCSB, în barajul pentru Conference League. Mijlocaşul giuleştenilor a oferit un răspuns ironic şi a transmis că mai degrabă ar trebui să se teamă de echipele din play-off, şi nu de cele din play-out.

Rapid ar putea da peste FCSB dacă va încheia sezonul pe locul trei şi campioana s-ar califica la barajul pentru Conference League. Roş-albaştrii au nevoie să se claseze pe primele două locuri din play-out pentru a se îndeplini un astfel de scenariu.

Constantin Grameni, reacţie ironică despre un posibil baraj Rapid – FCSB, pentru Conference League

“Nu, nu are cum să ne fie teamă de acest lucru. Mai teamă ar trebui să ne fie de echipele din play-off decât de cele din play-out!”, a declarat Constantin Grameni, la conferinţa de presă premergătoare partidei cu U Cluj, din etapa a treia a play-off-ului.

De asemenea, Grameni a oferit declaraţii şi despre sancţiunea drastică primită de Rapid. Giuleştenii vor juca fără spectatori duelul cu FC Argeş din etapa a patra a play-off-ului, după incidentele de la derby-ul cu Dinamo, din prima etapă.

Nici duelul cu U Cluj din această rundă nu va fi disputat de Rapid cu stadionul deschis în totalitate. Anumite sectoare ale arenei din Giuleşti au fost închise pentru duelul care se va disputa duminică, de la ora 20:30, ca urmare a incidentelor din derby-ul cu Universitatea Craiova, din ultima etapă a sezonului regular.