Constantin Grameni, reacţie ironică despre un posibil baraj cu FCSB: “Să ne temem de echipele din play-off”

Constantin Grameni a fost întrebat despre un eventual duel între Rapid şi FCSB, în barajul pentru Conference League. Mijlocaşul giuleştenilor a oferit un răspuns ironic şi a transmis că mai degrabă ar trebui să se teamă de echipele din play-off, şi nu de cele din play-out.
Rapid ar putea da peste FCSB dacă va încheia sezonul pe locul trei şi campioana s-ar califica la barajul pentru Conference League. Roş-albaştrii au nevoie să se claseze pe primele două locuri din play-out pentru a se îndeplini un astfel de scenariu.
“Nu, nu are cum să ne fie teamă de acest lucru. Mai teamă ar trebui să ne fie de echipele din play-off decât de cele din play-out!”, a declarat Constantin Grameni, la conferinţa de presă premergătoare partidei cu U Cluj, din etapa a treia a play-off-ului.
De asemenea, Grameni a oferit declaraţii şi despre sancţiunea drastică primită de Rapid. Giuleştenii vor juca fără spectatori duelul cu FC Argeş din etapa a patra a play-off-ului, după incidentele de la derby-ul cu Dinamo, din prima etapă.
Nici duelul cu U Cluj din această rundă nu va fi disputat de Rapid cu stadionul deschis în totalitate. Anumite sectoare ale arenei din Giuleşti au fost închise pentru duelul care se va disputa duminică, de la ora 20:30, ca urmare a incidentelor din derby-ul cu Universitatea Craiova, din ultima etapă a sezonului regular.
“Nu-i deloc confortabil. Toți știu aportul fanilor pe Giulești și cât de important este. Consider că dacă nu ar fi fost aceste probleme, stadionul era sold-out. Poate pe viitor cei de la Comisii vor fi mai indulgenți… fotbalul este pentru suporteri. Penalizăm alte chestii, dar nu interzicem suporterii pe stadion, până la urmă jucăm și pentru ei.
Fotbalul este pentru toată lumea. Dacă vor putea veni copii și femei în tribune, alături de noi, îi așteptăm. Mi se pare exagerat că de la un băț aruncat jucăm noi fără spectatori cu FC Argeș. Mi se pare exagerat, nu a aruncat nimeni de bunăvoie spre jucătorii lui Dinamo, au fost instigați!”, a mai spus “Dina” Grameni.
- Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
- Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
- Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”
- Bergodi, în culmea fericirii după Rapid – U Cluj 1-2! Ce a spus de Dan Nistor, care a fost foarte nervos
- Fanii Rapidului nu au mai suportat! Dobre și coechipierii săi, înjurați ca la ușa cortului și loviți, după 1-2 cu U Cluj