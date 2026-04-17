Cordea este deja cu gândul la meciul cu Universitatea Cluj: “Suntem pregătiţi”

CFR Cluj a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea FC Argeş, în etapa a cincea din play-off-ul Superligii.

Oaspeţii au dat lovitura pe final, în al treilea minut de prelungire, cu un gol al lui Păun, din careu. În urma rezultatului, CFR e a treia în play-off, cu 34 de puncte, iar FC Argeş e pe locul 5, cu 30 de puncte.

Andrei Cordea a vorbit despre victorie, dar atenţia lui este deja direcţionată către meciul următor din campionat, cu Universitatea Cluj.

“Ne-am dorit să câştigăm, ne-a ieşit. Suntem pregătiţi încă de astăzi pentru meciul de sâmbătă. Ne gândim la fani, sper să fie alături de noi la meciul de sâmbătă.

Astăzi ne-a ieşit, suntem fericiţi. Gândul nostru de mâine este doar la meciul cu Universitatea”, a declarat Cordea la finalul partidei.