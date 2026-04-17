Home | Fotbal | Liga 1 | Cordea este deja cu gândul la meciul cu Universitatea Cluj: “Suntem pregătiţi”

Radu Constantin Publicat: 17 aprilie 2026, 22:46

Comentarii
Andrei Cordea, la CFR Cluj/ Profimedia

CFR Cluj a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea FC Argeş, în etapa a cincea din play-off-ul Superligii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oaspeţii au dat lovitura pe final, în al treilea minut de prelungire, cu un gol al lui Păun, din careu. În urma rezultatului, CFR e a treia în play-off, cu 34 de puncte, iar FC Argeş e pe locul 5, cu 30 de puncte.

Andrei Cordea a vorbit despre victorie, dar atenţia lui este deja direcţionată către meciul următor din campionat, cu Universitatea Cluj.

“Ne-am dorit să câştigăm, ne-a ieşit. Suntem pregătiţi încă de astăzi pentru meciul de sâmbătă. Ne gândim la fani, sper să fie alături de noi la meciul de sâmbătă.

Astăzi ne-a ieşit, suntem fericiţi. Gândul nostru de mâine este doar la meciul cu Universitatea”, a declarat Cordea la finalul partidei.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O femeie riscă închisoarea şi o amendă de 60.000 de lei, după ce a distrus cuiburi de pescăruşi, în Capitală
Observator
Scandal uriaș în presa sportivă: o jurnalistă celebră, surprinsă alături de un antrenor. Ambii sunt căsătoriți
Fanatik.ro
23:45

Bogdan Andone a răbufnit după eşecul cu CFR Cluj: “Nu ne mai prezentăm la joc”
23:22

EXCLUSIVVictor Piţurcă crede că Ianis va avea viaţă grea cu Gică Hagi selecţioner: “Vai de capul meu”
23:09

VIDEOValentin Mihăilă, pasă de geniu în Fenerbahce – Rizespor 2-2. Echipa românului a egalat în minutul 90+8
23:00

Inter – Cagliari 3-0. Victorie fără emoții pentru Chivu, Inter e la 12 puncte peste Napoli
23:00

Iuliu Mureşan, declaraţie incredibilă înainte de meciul direct cu U Cluj: “Îi văd campioni”
22:56

Reacția lui Pancu atunci când a fost întrebat de plecarea la Rapid
Vezi toate știrile
1 Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie” 2 Surpriză de proporţii pregătită de Florentino Perez! Antrenorul care a câştigat trofee cu Lionel Messi, dorit de Real Madrid 3 Adevărul despre demiterea lui Cristiano Bergodi. Dezvăluirea lui Cristi Săpunaru: “Să iasă și să spună” 4 Se pregăteşte o nouă forţă pentru Liga 1! “Nu pot accepta asta!” 5 Nicăieri ca la ei: jumătate de campionat se bate la titlu! Favorita și echipa care a investit 23 de milioane €, la retrogradare 6 Verdictul specialistului după cea mai controversată fază din meciul “nebun” Bayern Munchen – Real Madrid 4-3!
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”