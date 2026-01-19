Cosmin Contra anunţă revenirea lui Cristi Borcea la Dinamo - Antena Sport

Închide meniul
Cosmin Contra anunţă revenirea lui Cristi Borcea la Dinamo

Radu Constantin Publicat: 19 ianuarie 2026, 20:48

Cosmin Contra anunţă revenirea lui Cristi Borcea la Dinamo

Dinamo cunoaşte acum succesul în campionat, iar la stadionul din Ştefan cel Mare încep lucrările. Cosmin Contra anunţă că dinamovistul Cristi Borcea se va alătura echipei ca acţionar în momentul în care arena se va finaliza.

„Eu am vorbit cu Cristi Borcea. Era unul dintre lucrurile (n.r. construirea stadionului) care trebuiau făcute pentru ca atât el, cât și alți sponsori să vină lângă echipă. Foarte mulți dinamoviști cu bani probabil că o să se întoarcă lângă echipă în momentul în care stadionul va fi gata. Automat, vor fi mult mai mulți dinamoviști cu abonamente. Asta nu face decât ca clubul Dinamo să crească încet, dar sigur.

Ultima discuție pe care am avut-o cu Cristi a fost când eram la Dinamo și m-am dus personal la el să-i cer să vină ca sponsor lângă echipă, pentru că aveam nevoie de bani atunci, cu țeapa pe care mi-au dat-o cei din Spania. Mi-a zis că, dacă ar fi fost stadionul nou, el ar fi fost sută la sută unul dintre sponsorii lui Dinamo. Sunt sigur că lângă Cristi vor veni mulți dinamoviști care au bani și Dinamo va deveni mai puternică”, a declarat Cosmin Contra, pentru ProSport.

Cristi Borcea a fost acționar la Dinamo în perioada 1995-2012.

