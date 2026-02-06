Costel Gâlcă i-a răspuns lui Eugen Neagoe după Rapid - Petrolul 1-1! Ce a spus despre Moruţan şi Paraschiv - Antena Sport

Costel Gâlcă (53 de ani) i-a răspuns lui Eugen Neagoe (58 de ani), care a declarat că tehnicianul Rapidului ar putea regreta decizia de a menaja atâţia jucători la partida cu “lupii galbeni”.

Gâlcă a explicat decizia de a lăsa mai mulţi titulari pe bancă, printre care portarul Marian Aioani, căpitanul Alex Dobre, Borza sau Christensen.

Reacţia lui Costel Gâlcă după Rapid – Petrolul 1-1

“(n.r: Moruţan, Paraschiv, Koljic se lasă aşteptaţi) Mai au nevoie de adaptare şi Olimpiu şi Paraschiv.

(n.r: Talisson când?) Sperăm să îl avem cât mai curând.

(n.r: Regretaţi? Spunea Neagoe că s-ar putea să regretaţi că aţi menajat atâţia titulari) E opinia lui. Era şi momentul celorlalţi să joace, trebuie să demonstreze că poate să joace în primul 11. Trebuie să fie o competiţie în echipă ca să avem un nivel foarte bun.