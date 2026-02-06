Costel Gâlcă i-a răspuns lui Eugen Neagoe după Rapid - Petrolul 1-1! Ce a spus despre Moruţan şi Paraschiv - Antena Sport

Costel Gâlcă (53 de ani) i-a răspuns lui Eugen Neagoe (58 de ani), care a declarat că tehnicianul Rapidului ar putea regreta decizia de a menaja atâţia jucători la partida cu “lupii galbeni”.
Gâlcă a explicat decizia de a lăsa mai mulţi titulari pe bancă, printre care portarul Marian Aioani, căpitanul Alex Dobre, Borza sau Christensen.
Reacţia lui Costel Gâlcă după Rapid – Petrolul 1-1
“(n.r: Moruţan, Paraschiv, Koljic se lasă aşteptaţi) Mai au nevoie de adaptare şi Olimpiu şi Paraschiv.
(n.r: Talisson când?) Sperăm să îl avem cât mai curând.
(n.r: Regretaţi? Spunea Neagoe că s-ar putea să regretaţi că aţi menajat atâţia titulari) E opinia lui. Era şi momentul celorlalţi să joace, trebuie să demonstreze că poate să joace în primul 11. Trebuie să fie o competiţie în echipă ca să avem un nivel foarte bun.
Clujul are o echipă solidă, bine aşezată. Şi Clujul ne-a bătut, bineînţeles, după o fază fixă. După aceea ne-a prins pe contraatac. Astăzi n-am dus mingea în careu de foarte multe ori.
Am mai spus-o şi înainte, să ne atingem noi obiectivele şi după aceea vom vorbi şi despre alte lucruri.
(n.r: despre meciul din Cupa României, cu CFR Cluj) Ne dorim să câştigăm, să ne calificăm mai departe. E Cupa României şi e importantă pentru noi”, a declarat Costel Gâlcă pentru digisport.ro.
Rapid – Petrolul 1-1
Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a 26-a a Ligii 1.
Rapidiştii au încercat poarta lui Bălbărău în minutul 14, prin Grameni, apoi portarul oaspeţilor a prins greu mingea, în doi timpi, la şutul lui Kader Keita, din minutul 21. Replica ploieştenilor a venit în minutul 41, când Vali Gheorghe a trimis peste poartă, din careu şi a fost scor alb la pauză. Giuleştenii au mai bifat o şansă importantă în minutul 67, la şutul lui Leo Bolgado, respins de Bălbărău, pentru ca minutul 72 să aducă deschiderea scorului. Papp a înscris cu o lovitură de cap, la un corner, şi ploieştenii conduceau în Giuleşti.
După trei minute Paşcanu a egalat pentru gazde, marcând cu capul, tot după o lovitură de la colţul terenului. Bălbărău a mai avut două intervenţii in extremis pentru oaspeţi, ultima la Christensen, în minutul 89. Marco Dulca a luat două galbene în ultimele minute şi a fost eliminat, iar Rapid – Petrolul s-a terminat 1-1, cu un punct important reuşit de ploieşteni.
În clasament, Rapid ratează trecerea pe primul loc, rămânând pe doi, cu 49 de puncte, iar Petrolul e pe 12, cu 25 de puncte.
