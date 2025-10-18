"Credeţi că FCSB prinde play-off-ul?" Răspunsul lui Victor Piţurcă! Pe cine vede în lupta pentru titlu - Antena Sport

Fostul selecţioner al României, Victor Piţurcă (69 de ani) a dat verdictul în privinţa luptei pentru play-off a FCSB-ului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă FCSB-ul e doar pe locul 12 acum în Liga 1, cu numai 13 puncte, Piţurcă o vede în play-off pe formaţia patronată de Gigi Becali. Totodată, e de părere că FCSB se va lupta şi la titlu.

Victor Piţurcă o vede pe FCSB în play-off

“(n.r: Credeţi că echipe ca FCSB, Dinamo, Rapid nu vor prinde play-off-ul?) Mai puţin probabil. Eu zic că FCSB va prinde play-off-ul. FCSB are un lot valoros, cred că vor reveni şi se vor califica.

(n.r: Ce echipe credeţi că se bat la titlu?) Craiova este acolo, în fruntea clasamentului. E Rapidul, în continuare. Dinamo, FCSB-ul. Dacă ar fi să numesc, şi Botoşaniul, care nu are un lot rău, are un lot bun. S-a văzut şi cu FCSB, nu a câştigat întâmplător, a câştigat pe joc. Are un antrenor foarte bun, foarte serios”, a declarat Victor Piţurcă în exclusivitate pentru AntenaSport.

FCSB o întâlneşte sâmbătă seară, de la ora 20:30, pe Metaloglobus, în deplasare. Duelul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Campioana ultimelor două sezoane vine după două victorii în campionat, ambele cu 1-0, cu Oţelul şi Universitatea Craiova. În ambele meciuri a înscris din penalty Florin Tănase.