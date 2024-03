Cristi Balaj, anunţ despre jucătorul pe care CFR Cluj îl poate vinde în Premier League: "Va ajunge la un club important!" - Antena Sport

Reclamă

„Nu e perioadă de transferuri acum. E o perioadă importantă a campionatului și nu suntem neapărat fericiți când apar asemenea subiecte în momentele importante ale campionatul.

Știm că Otele e urmărit de cluburi importante, a și fost o ofertă importantă în iarnă, care a fost refuzată pentru că noi considerăm că valoarea lui e mult mai mare decât ceea ce ni s-a oferit. Evităm să vorbim de sume pentru că valoarea unui jucător trebuie dată de prestațiile lui.

Noi suntem mulțumiți că are un nivel foarte bun – assist-uri, goluri înscrise. Noi suntem liniștiți că va ajunge să aibă un transfer la un club important.

Otele e un profesionist desăvârșit. Pentru el există doar fotbal. Se pregătește la cel mai înalt nivel și sunt convins că va ajunge la un club important din Europa.

Bordeaux a încercat să îl transfere pe Philip Otele

Oferta din iarnă pentru Otele a fost din Europa, din Franța. Au mai fost și alte echipe interesate de Otele, dar cea din Franța a fost concretă. Acum nu avem nimic, dar acum nu e perioadă de transferuri. Sunt convins că dacă va evolua cum o face în această perioadă vom ajunge să îl vedem în campionate importante.

Indiscutabil, îl văd pe Otele într-un campionat important. E un jucător mult peste nivelul campionatului României. A fost o decizie bună să-l transferăm, l-am urmărit, l-am remarcat și probabil noi am văzut calități la el pe care alții nu le-au remarcat”, a declarat Cristi Balaj pentru sport.ro. Jurnaliştii britanici au anunţat că Otele este dorit de Brighton, echipă clasată pe locul 8 în Premier League şi care este antrenată de fostul jucător al CFR-ului, Roberto De Zerbi. „Brighton îl monitorizează pe Philip Otele, extrema de la CFR Cluj, unul dintre starurile din prima ligă a României. CFR Cluj îl evaluează la aproximativ 3 milioane de lire sterline„, au reacţionat cei de la standard.co.uk. Neluţu Varga, anunţ de ultimă oră despre viitorul lui Philip Otele şi Cristi Manea Chiar dacă l-a adus gratis de la UTA, Varga a cerut 4 milioane de euro pentru a renunţa la cel mai bun marcator al lui CFR Cluj. Turcii nu au fost dispuşi să achite această sumă, iar negocierile au picat definitiv. “Telenovela Otele s-a încheiat. Nu am primit suma pe care am dorit-o, 4 milioane de euro, și pot să vă confirm oficial că până în vară Otele nu mai pleacă de la CFR Cluj. Îi transmit lui Otele să-i stea capul la fotbal, să facă diferența, să aducă plusvaloare, să marcheze goluri și să ne ajute să ne luptăm pentru titlul de campioni ai României. Deci Otele este subiect închis. Până în vară rămâne la CFR Cluj. Sunt convins că e o veste bună și pentru suporteri și mai ales pentru Adi Mutu. În ceea ce îl privește pe Manea, nu avem nicio ofertă concretă de la Galatasaray. Reclamă

Doar vorbe, povești, speculații… Nu am primit nimic, nicio sumă, niciun mail măcar de la Galatasaray, că l-ar dori pe Manea, așa că este o pistă falsă. Cu Manea am bătut palma pentru o prelungire de un an și jumătate a contractului, zilele viitoare vom semna și eu cred că Manea ne va ajuta în continuare încă un an și jumătate să ne îndeplinim toate obiectivele.

Este un jucător formidabil, de o mare valoare. CFR Cluj are nevoie de el, dar eu cred că și Manea are nevoie de CFR Cluj. Deci îl veți mai vedea pe Manea încă mult timp de acum încolo la CFR Cluj.

Asta, bineînțeles, dacă nu apare vreo ofertă cu totul și cu totul ieșită din comun pentru valoarea acestui jucător cu adevărat formidabil și reprezentativ pentru CFR Cluj, dar și pentru fotbalul românesc”, a spus Neluţu Varga pentru fanatik.ro.

