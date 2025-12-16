Specialiștii se contrazic după Unirea Slobozia - FCSB: "Arbitraj deplorabil" / "S-a considerat corect" - Antena Sport

Adrian Porumboiu și Cristi Balaj au vorbit despre arbitrajul lui Vlad Baban din meciul dintre Unirea Slobozia și FCSB, punând accentul pe faza în care fundașul ialomițenilor, Denis Șerbănică, a fost eliminat.

Dacă fostul patron de la FC Vaslui l-a criticat extrem de dur pe central pentru modul în care a gestionat faza respectivă, fostul președinte de la CFR Cluj are o părere total opusă, dându-i dreptate celui care a oficiat meciul.

Adrian Porumboi l-a făcut praf pe Vlad Baban după Unirea Slobozia – FCSB 0-2

În minutul 56 al partidei de la Clinceni, la scorul de 0-0, s-a produs momentul care a generat multe controverse. Juri Cisotti a scăpat în lateral singur spre poartă, iar Denis Șerbănică l-a faultat. Inițial, Vlad Baban i-a da cartonașul galben, însă după intervenția VAR-ului și-a schimbat decizia și a acordat “roșu”, brigada de arbitri consierând că intervenția fundașului ialomițenilor a fost una din postură de ultim apărător, iar italianul era într-o fază iminentă de gol.

În ziua de după meci, Adrian Porumboiu a avut un discurs vehement la adresa manierei de arbitraj și s-a arătat stupefiat de modul în care arbitrul de la Clinceni l-a eliminat pe Șerbănică.

“A fost un arbitraj deplorabil! Nu poți să dai eliminare la acea fază. Și cum, din camera VAR, să-l chemi pe arbitru să revadă faza? S-a băgat în seamă… A fost interpretată ca o fază iminentă de a marca. Care iminentă? Niciodată nu e roșu!