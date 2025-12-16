Specialiștii se contrazic după Unirea Slobozia - FCSB: "Arbitraj deplorabil" / "S-a considerat corect" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Specialiștii se contrazic după Unirea Slobozia – FCSB: “Arbitraj deplorabil” / “S-a considerat corect”

Andrei Nicolae Publicat: 16 decembrie 2025, 12:56

Specialiștii se contrazic după Unirea Slobozia – FCSB: Arbitraj deplorabil / S-a considerat corect

Denis Șerbănică, după faultul comis asupra lui Juri Cisotti / Sport Pictures

Adrian Porumboiu și Cristi Balaj au vorbit despre arbitrajul lui Vlad Baban din meciul dintre Unirea Slobozia și FCSB, punând accentul pe faza în care fundașul ialomițenilor, Denis Șerbănică, a fost eliminat.

Dacă fostul patron de la FC Vaslui l-a criticat extrem de dur pe central pentru modul în care a gestionat faza respectivă, fostul președinte de la CFR Cluj are o părere total opusă, dându-i dreptate celui care a oficiat meciul.

Adrian Porumboi l-a făcut praf pe Vlad Baban după Unirea Slobozia – FCSB 0-2

În minutul 56 al partidei de la Clinceni, la scorul de 0-0, s-a produs momentul care a generat multe controverse. Juri Cisotti a scăpat în lateral singur spre poartă, iar Denis Șerbănică l-a faultat. Inițial, Vlad Baban i-a da cartonașul galben, însă după intervenția VAR-ului și-a schimbat decizia și a acordat “roșu”, brigada de arbitri consierând că intervenția fundașului ialomițenilor a fost una din postură de ultim apărător, iar italianul era într-o fază iminentă de gol.

În ziua de după meci, Adrian Porumboiu a avut un discurs vehement la adresa manierei de arbitraj și s-a arătat stupefiat de modul în care arbitrul de la Clinceni l-a eliminat pe Șerbănică.

A fost un arbitraj deplorabil! Nu poți să dai eliminare la acea fază. Și cum, din camera VAR, să-l chemi pe arbitru să revadă faza? S-a băgat în seamă… A fost interpretată ca o fază iminentă de a marca. Care iminentă? Niciodată nu e roșu!

A fost contact în afara careului, a fost fault… Lasă faultul. Dă galben, dar nu roșu! Se vede că nu are experiență, că nu are sânge de arbitru. E moale! E păcat, dar se face o selecție naturală.

A fost o ținere și s-a dat corect lovitură liberă, contactul a fost în afara careului. Dar nu era o fază iminentă de a marca, pentru că Cisotti nu controla mingea și era și dezechilibrat“, a spus fostul arbitru și finanțator de la Vaslui, potrivit gsp.ro.

Cristi Balaj îi dă dreptate lui Baban

Dacă fostul conducător nu a fost de acord cu eliminarea fundașului de la Unirea Slobozia, Cristi Balaj a ținut să îi ofere credit centralului, explicând în detaliu de ce decizia a fost una corectă.

Arbitrul a considerat că este o incorectitudine. Discuția a fost… Ținut ușor, într-adevăr, nu știu dacă a existat și la nivelul picioarelor, a existat o incomodare, dar apărătorul s-a folosit de mâna stângă pentru a-i opri deplasarea, s-a întârziat, s-a oprit deplasarea lui Cisotti.

I-a întârziat depărtarea, motiv pentru care, procedura aleasă de apărător, a fost o procedură incorectă, sancționată de arbitru, cu lovitură liberă directă.

S-a considerat corect din punctul meu de vedere că este o situație evidentă de gol. Adică pe Cisotti, dacă n-ar mai fi fost ținut, ajungea singur cu portarul, nu era foarte mult în lateral, era undeva… în dreptul suprafeței de poartă“, a menționat și Cristi Balaj la fanatik.ro.

