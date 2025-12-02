Cristi Borcea, amintiri din perioada în care investea milioane la Dinamo: "5, 6 echipe aveau buget de 15 mil. €" - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Borcea, amintiri din perioada în care investea milioane la Dinamo: "5, 6 echipe aveau buget de 15 mil. €"

Home | Fotbal | Liga 1 | Cristi Borcea, amintiri din perioada în care investea milioane la Dinamo: “5, 6 echipe aveau buget de 15 mil. €”

Cristi Borcea, amintiri din perioada în care investea milioane la Dinamo: “5, 6 echipe aveau buget de 15 mil. €”

Andrei Nicolae Publicat: 2 decembrie 2025, 19:08

Cristi Borcea, amintiri din perioada în care investea milioane la Dinamo: 5, 6 echipe aveau buget de 15 mil. €

Cristi Borcea, într-un interviu / AntenaSport

Cristi Borcea, fostul finanțator de la Dinamo, și-a adus aminte de perioada în care era implicat în fotbalul românesc. Milionarul a oferit câteva declarații legate de perioada în care conducea destinele clubului alb-roșu cu ocazia prezenței sale la evenimentul de lansare al filmului-documentar dedicat lui Adrian Mutu.

Borcea a făcut aproximativ 100 de milioane de euro din fotbal prin investițiile sale de la Dinamo, iar la ani distanță după ce a părăsit fenomenul, a rememorat perioada în care era acționar al “câinilor”. Afaceristul a punctat cum la începutul anilor 2000, existau câteva cluburi care își asumau investiții imense, iar echipele de top aveau rezultate și participări constante în competițiile de top ale UEFA.

Cristi Borcea, amintiri din perioada în care conducea Dinamo

Erau cinci, șase echipe care aveau buget de peste 15, 20 de milioane (n.r. de euro). Eram 3 echipe în primăvara europeană, mergeam direct în Champions League, băteam și noi, și Steaua (n.r. FCSB), și Rapid echipe mari: Everton, Șahtior, Leverkusen. Foarte multe satisfacții“, a spus fostul investitor de la Dinamo.

În perioada în care Cristi Borcea, Gigi Becali și George Copos se aflau la cârma celor mai bune cluburi din București, România trimitea întotdeauna o echipă sau chiar două direct în grupele Ligii Campionilor. Rezultatele erau la rândul lor unele foarte bune, exemplul perfect fiind sezonul “UEFAntastic”, în care FCSB și Rapid s-au întâlnit în semifinalele Cupei UEFA, iar Dinamo a fost prezentă în grupele competiției.

Borcea s-a aflat la conducerea clubului Dinamo între 1995 și 2012.

