Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daniel Cacina și Mihnea Spulber au ratat calificarea în manșa a doua la sărituri cu schiurile, la JO de iarnă - Antena Sport

Home | Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 | Daniel Cacina și Mihnea Spulber au ratat calificarea în manșa a doua la sărituri cu schiurile, la JO de iarnă

Daniel Cacina și Mihnea Spulber au ratat calificarea în manșa a doua la sărituri cu schiurile, la JO de iarnă

Viviana Moraru Publicat: 14 februarie 2026, 22:26

Comentarii
Daniel Cacina și Mihnea Spulber au ratat calificarea în manșa a doua la sărituri cu schiurile, la JO de iarnă

Daniel Cacina, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026/ Profimedia

Sportivii Daniel Cacina şi Mihnea Spulber nu au reuşit, sâmbătă, să se califice în manşa a doua la sărituri cu schiurile de pe trambulina mare, la Jocurile Olimpice de iarnă. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Cacina a efectuat o săritură de 117,0 metri, pentru care a primit 95,4 puncte, iar Mihnea Spulber a sărit 99,5 metri, acumulând 60,6 puncte. 

Daniel Cacina și Mihnea Spulber au ratat calificarea în manșa a doua la sărituri cu schiurile 

“Rezultatele nu le-au permis calificarea în manşa a doua, însă simplul fapt că au concurat la acest nivel, pe scena olimpică, este o etapă importantă în parcursul lor”, notează FR de Schi Biatlon. 

Potrivit olympics.com, Cacina s-a clasat pe locul 46, iar Spulber pe locul 49. Unul dintre sportivi participanţi, austriacul Daniel Tschofenig, a fost descalificat. 

După disputarea manşei a doua, medalia de aur i-a revenit slovenului Damen Prevc, japonezul Ren Nikaido a câştigat argintul, iar polonezul Kacper Tomasiak a obţinut bronzul. 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă
Observator
Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă
Bătaie generală într-un autobuz STB! Arsenal incredibil folosit: „A fost un haos”. Video
Fanatik.ro
Bătaie generală într-un autobuz STB! Arsenal incredibil folosit: „A fost un haos”. Video
23:07
Italienii au reacționat imediat după eliminarea eronată a lui Kalulu din Inter – Juventus: „O decizie șocantă”
22:51
Moment controversat în Inter – Juventus. „Bătrâna Doamnă”, în inferioritate numerică după o decizie contestată a arbitrului
22:20
Mihai Stoica i-a răspuns lui Victor Angelescu, după ce acesta a spus că Radu Petrescu favorizează FCSB
22:01
VIDEOVitoria Guimaraes – Estrela Amadora 2-1. Victorie pentru echipa lui Tony Strata. Ianis Stoica a intrat pe final
21:45
LIVE TEXTInter – Juventus 2-1. Pio Esposito a marcat. Schimbare inspirată pentru Cristi Chivu
21:43
„Trebuie să pui stop”. Mihai Stoica, surprins de ce a văzut la un meci din Liga 1: „Nu ai voie să faci așa ceva”
Vezi toate știrile
1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş! 3 Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: “Sunt ca la 20 de ani”. Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă 4 UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii 5 Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul – Argeş 2-1 6 UPDATEMihai Stoica neagă că a rămas fără permis de conducere: “Nu mi-a fost reținut carnetul”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi