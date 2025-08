Cristi Manea are ofertă din Turcia şi forţează plecarea de la Rapid - Antena Sport

Manea: “Încerc să găsesc altceva”

La meciul cu Botoşani, Manea a fost introdus pe teren în minutul 42. El i-a pasat decisiv lui Antoine Baroan la primul gol al francezului, din minutul 60.

“(n.r. S-a tot vorbit că ai putea părăsi Giuleștiul) Ce vă pot spune e că mă simt foarte bine, mereu când am intrat am dat tot ce am putut. Dar e normal. Când vezi că nu joci meci de meci titular, eu, care am pretenții să merg la echipa națională, normal că încerc să găsesc altceva. Nu vreau să deranjez pe nimeni, să iau banii degeaba sau…

Eu vreau să mă bucur de fotbal și să joc. Nu e ușor să intri de pe bancă. Nu știu, aștept să văd săptămânile următoare, pentru că mai e valabilă perioada de transferuri. Momentan, acum mă focusez pe ce e aici, dar nu știi ce se poate întâmpla. Nu, nu am discutat cu antrenorul, nu am vrut.