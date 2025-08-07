Cristi Manea se operează, la scurt timp după răbufnirea de la Rapid. Anunţul făcut de giuleşteni - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Manea se operează, la scurt timp după răbufnirea de la Rapid. Anunţul făcut de giuleşteni

Publicat: 7 august 2025, 19:05

Cristi Manea, la spital/ Instagram Irina Manea

Cristi Manea se operează, la scurt timp după răbufnirea avută la Rapid. Fundaşul giuleştenilor va fi supus unei intervenţii chirurgicale, după ce problemele la mâna i s-au agravat.

Cristi Manea a suferit o fractură la metacarpiene şi a fost internat într-un spital din Barcelona, acolo unde va fi supus şi operaţiei.

Problemele la mână ale lui Cristi Manea s-au agravat după ce a evoluat în partida dintre Rapid şi Botoşani, încheiată cu scorul de 2-1. El a oferit o pasă decisivă şi la final a anunţat că-şi doreşte să plece de la formaţia giuleşteană.

Rapid a dezvăluit că Cristi Manea va fi operat, iar revenirea pe teren va depinde de cum se va recupera.

“Cristian Manea a suferit o fractură la mână, în urma unui contact cu un adversar. Fundașul nostru va fi supus astăzi unei intervenții chirurgicale, iar perioada de recuperare va depinde de evoluția sa”, a anunţat Rapid, pe conturile oficiale ale clubului.

Totodată, Rapid a oferit detalii şi despre starea lui Răzvan Onea. Giuleştenii au precizat că fundaşul şi căpitanul echipei se pregăteşte să revină pe teren, după ce a suferit o entorsă.

“Răzvan Onea a suferit o entorsă la gleznă, iar primele zile de recuperare au decurs foarte bine. Este așteptat să revină la antrenamente în următoarele zile”, a mai anunţat Rapid.

Cristi Manea a anunţat că vrea să părăsească Rapidul. Fundaşul este nemulţumit că nu evoluează mai mult la formaţia antrenată de Costel Gâlcă.

“(n.r. S-a tot vorbit că ai putea părăsi Giuleștiul) Ce vă pot spune e că mă simt foarte bine, mereu când am intrat am dat tot ce am putut.

Dar e normal. Când vezi că nu joci meci de meci titular, eu, care am pretenții să merg la echipa națională, normal că încerc să găsesc altceva. Nu vreau să deranjez pe nimeni, să iau banii degeaba sau…

Eu vreau să mă bucur de fotbal și să joc. Nu e ușor să intri de pe bancă. Nu știu, aștept să văd săptămânile următoare, pentru că mai e valabilă perioada de transferuri. Momentan, acum mă focusez pe ce e aici, dar nu știi ce se poate întâmpla. Am spus că nu vreau să deranjez. Nu-i nicio problemă, se găsesc locuri de muncă”, a declarat Cristi Manea pentru digisport.ro după Rapid – Botoşani 2-1.

