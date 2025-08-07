Cristi Manea se operează, la scurt timp după răbufnirea de la Rapid. Anunţul făcut de giuleşteni - Antena Sport

Cristi Manea se operează, la scurt timp după răbufnirea avută la Rapid. Fundaşul giuleştenilor va fi supus unei intervenţii chirurgicale, după ce problemele la mâna i s-au agravat.

Cristi Manea a suferit o fractură la metacarpiene şi a fost internat într-un spital din Barcelona, acolo unde va fi supus şi operaţiei.

Problemele la mână ale lui Cristi Manea s-au agravat după ce a evoluat în partida dintre Rapid şi Botoşani, încheiată cu scorul de 2-1. El a oferit o pasă decisivă şi la final a anunţat că-şi doreşte să plece de la formaţia giuleşteană.

Rapid a dezvăluit că Cristi Manea va fi operat, iar revenirea pe teren va depinde de cum se va recupera.

“Cristian Manea a suferit o fractură la mână, în urma unui contact cu un adversar. Fundașul nostru va fi supus astăzi unei intervenții chirurgicale, iar perioada de recuperare va depinde de evoluția sa”, a anunţat Rapid, pe conturile oficiale ale clubului.