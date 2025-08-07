Cristi Manea se operează, la scurt timp după răbufnirea de la Rapid. Anunţul făcut de giuleşteni - Antena Sport

Cristi Manea se operează, la scurt timp după răbufnirea avută la Rapid. Fundaşul giuleştenilor va fi supus unei intervenţii chirurgicale, după ce problemele la mâna i s-au agravat.
Cristi Manea a suferit o fractură la metacarpiene şi a fost internat într-un spital din Barcelona, acolo unde va fi supus şi operaţiei.
Cristi Manea se operează, la scurt timp după răbufnirea de la Rapid
Problemele la mână ale lui Cristi Manea s-au agravat după ce a evoluat în partida dintre Rapid şi Botoşani, încheiată cu scorul de 2-1. El a oferit o pasă decisivă şi la final a anunţat că-şi doreşte să plece de la formaţia giuleşteană.
Rapid a dezvăluit că Cristi Manea va fi operat, iar revenirea pe teren va depinde de cum se va recupera.
“Cristian Manea a suferit o fractură la mână, în urma unui contact cu un adversar. Fundașul nostru va fi supus astăzi unei intervenții chirurgicale, iar perioada de recuperare va depinde de evoluția sa”, a anunţat Rapid, pe conturile oficiale ale clubului.
Totodată, Rapid a oferit detalii şi despre starea lui Răzvan Onea. Giuleştenii au precizat că fundaşul şi căpitanul echipei se pregăteşte să revină pe teren, după ce a suferit o entorsă.
“Răzvan Onea a suferit o entorsă la gleznă, iar primele zile de recuperare au decurs foarte bine. Este așteptat să revină la antrenamente în următoarele zile”, a mai anunţat Rapid.
Cristi Manea vrea să plece de la Rapid
Cristi Manea a anunţat că vrea să părăsească Rapidul. Fundaşul este nemulţumit că nu evoluează mai mult la formaţia antrenată de Costel Gâlcă.