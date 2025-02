Cristi Săpunaru l-a făcut praf pe Alex Chipciu, după discursul manifest: "Mai avea să fie critic culinar şi le avea pe toate" - Antena Sport

Cum să fii legendă, să miroşi a alcool, să înjuri, să iei de gât jucătorii? Promovaţi antrenorul anului, domnul Ioan Ovidiu Sabău. Eu nu am văzut declaraţii. A vorbit domnul Vassaras că a fost penalty cu Buzău, a fost o ştiruţă mică. Am spus tot ce am avut de spus.

Şi la meciul cu Rapid, când ne-au înjurat ăia de ne-au spart, de ce nu aţi promovat? Eu nu vreau să tac, vreau să mai joc fotbal cât mai am plăcere şi să termin cu mascarada asta. Asta e viaţa, îmi asum tot”, a declarat Alex Chipciu, după Craiova – U Cluj 1-0.