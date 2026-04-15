Cristi Săpunaru l-a pus la zid pe Alex Dobre, după Rapid – FC Argeş: “Să nu zică cineva că bag băţul prin gard”

Cristi Săpunaru nu l-a menajat pe Alex Dobre, după scenele din timpul partidei Rapid – FC Argeş. Căpitanul formaţiei din Giuleşti a fost scos de pe teren în repriza secundă şi şi-a ignorat în primă fază coechipierii de pe banca de rezerve.
Apoi, la interviuri, el s-a plâns de tactica lui Costel Gâlcă şi a susţinut că motivul pentru care nu dă randament este legat de modul în care este utilizat.
Cristi Săpunaru, despre ieşirea nervoasă a lui Alex Dobre: “Nu ai voie dacă eşti căpitan”
Cristi Săpunaru a criticat ieşirea lui Alex Dobre şi spune că un căpitan nu trebuie să aibă niciodată o astfel de reacţie, chiar dacă Dobre a mers ulterior şi şi-a salutat coechipierii:
“Imaginile le știu, declarația n-am văzut-o. Eu pun reacția lui total greșită pe forma slabă din ultima perioadă, pe presiunea care e pe Rapid în această perioadă, pentru că e lupta pentru cupele europene. Era obligatoriu să câștige acest meci.
Eu cred, și asta e părerea mea, să nu zică cineva că vreau să bag bățul prin gard sau ceva… Nu ai voie să ai reacția asta dacă ești căpitan! Poate să o aibă oricare alt jucător, tu ești ăla care trebuie să-i spui că nu e frumos să faci asta.
Și-a salutat după aia colegii, dar nu poți s-o faci în văzul tuturor. Dacă vrei s-o faci, te duci în privat și discuți cu antrenorul”, a declarat Cristi Săpunaru, potrivit digisport.ro.
Cristi Săpunaru l-a criticat pe Alex Dobre: “Nu poţi să vii şi să dai în antrenor”
Cristi Săpunaru nu este de acord nici cu faptul că Dobre s-a plâns în faţa jurnaliştilor de tactica lui Costel Gâlcă şi nu înţelege nemulţumirile acestuia, considerând că antrenorul Rapidului nu a schimbat foarte mult tactica:
“De ce apar astea când e mai greu? De ce nu a spus că tactica nu îi convine când erau rezultate? Pentru că Rapid n-a schimbat tactica foarte mult, să ne înțelegem. Nu s-a schimbat ceva în mers, a rămas consecventă ideii lui Costel Gâlcă.
Nu poți să vii și să dai în antrenor. Rapid n-a schimbat ceva care să-i dăuneze lui Dobre. Au fost meciuri în care Dobre a jucat slab și a ieșit Petrila, iar cel din urmă n-a avut reacția asta.
El singur s-a pus în situația în care, în loc să se analizeze Rapidul, e analizat el și declarația lui. Eu nu vreau să-l analizez pe el personal, pentru că eu nu cred că el e factorul principal la Rapid”, a mai spus Cristi Săpunaru.
