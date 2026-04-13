“Vor să îmi facă rău!” Alex Dobre a răbufnit după ce a fost acuzat că şi-a ignorat colegii de la Rapid: “Nu există aşa ceva”

Rapid a remizat pe teren propriu cu FC Argeş, scor 0-0, în etapa a parta din play-off-ul Ligii 1. Pe un stadion din Giuleşti în care au fost prezenţi doar copii, din cauza suspendării primite de Rapid, echipa lui Costel Gâlcă a făcut un pas greşit în lupta pentru titlu.

Repriza secundă a fost marcată de înlocuirea lui Alex Dobre din minutul 70, care a fost nemulţumit de faptul că a părăsit terenul. Pe transmsiunea TV, Dobre a fost surprins ignorând banca giuleştenilor, dar căpitanul Rapidului susţine că nu a fost vorba despre aşa ceva. Mai mult, el este de părere că există o campanie împotriva sa şi a giuleştenilor.

“Prima repriză nu a fost ce ne-am dorit, repriza a doua a fost puţin mai bine, dar tot nu suntem acolo unde ne dorim să fim ca nivel de joc. Cu siguranţă mai avem nevoie (n.r. să plusăm), a fost un joc modest şi acesta, la fel ca cele două dinainte. Trebuie să reuşim să creştem calitatea, intensitatea şi să reuşim să marcăm, să fim mai prezenţi, mai dinamici, să oferim un fotbal mai frumos.

Cu siguranţă sunt dezamăgit, dar văd că apar informaţii care încearcă să îmi facă rău. Eu am ieşit de pe teren pentru performanţa pe care am avut-o, dar consider că am făcut un joc ok. Am văzut că s-a scris că nu am dat palma cu colegii mei. Nu există aşa ceva, puteau să pună filmarea până la capăt, îmi respect colegii şi îi respect pe fiecare. Se dă exact ceea ce vor ca să îmi facă rău. Nu doar cu asta, dar şi cu alte ştiri. Puteţi să puneţi filmarea până la capăt sau să întrebaţi colegii.

Eu mă pregătesc în fiecare săptămână, încerc să scot maximul din ce am. Tactica nu mă pune să joc 100% pe calităţile mele, poate şi de-asta prestaţiile mele sunt mai slabe decât de obicei. Este decizia antrenorului, eu trebuie să respect tactica pe care o are.