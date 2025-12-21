Cristi Săpunaru surprinde în conflictul FCSB - Steaua: „Trebuie să se hotărască” - Antena Sport

FCSB – Rapid București este capul de afiș al finalului de an în Liga 1, iar giuleștenii vor să-și ia revanșa față de suporteri, după eșecul suferit pe teren propriu contra celor de la Oțelul Galați.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Săpunaru a vorbit înaintea marelui derby despre conflictul dintre FCSB și Clubul Sportiv al Armatei și a venit cu un verdict surprinzător în acest context.

„Pentru mine, am ândou ă sunt Steaua”

FCSB va primi vizita Rapidului pe Arena Națională, în ultima etapă din 2025, iar disputa va aduce în tribunele celui mai mare stadion al țării peste 25.000 de fani din partea ambelor formații.

Înaintea derby-ului care va avea loc duminică seară, fostul căpitan al Rapidului a vorbit despre conflictul interminabil dintre clubul patronat de Gigi Becali și cel al Armatei.

„Următorul meci e un derby. Nu joci numai pentru tine, joci pentru fani, pentru ceea ce înseamnă Rapid, chiar dacă unii zic că nu e Steaua, alții zic că e Steaua…