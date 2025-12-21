Cristi Săpunaru surprinde în conflictul FCSB - Steaua: „Trebuie să se hotărască” - Antena Sport

FCSB – Rapid București este capul de afiș al finalului de an în Liga 1, iar giuleștenii vor să-și ia revanșa față de suporteri, după eșecul suferit pe teren propriu contra celor de la Oțelul Galați.
Cristi Săpunaru a vorbit înaintea marelui derby despre conflictul dintre FCSB și Clubul Sportiv al Armatei și a venit cu un verdict surprinzător în acest context.
„Pentru mine, amândouă sunt Steaua”
FCSB va primi vizita Rapidului pe Arena Națională, în ultima etapă din 2025, iar disputa va aduce în tribunele celui mai mare stadion al țării peste 25.000 de fani din partea ambelor formații.
Înaintea derby-ului care va avea loc duminică seară, fostul căpitan al Rapidului a vorbit despre conflictul interminabil dintre clubul patronat de Gigi Becali și cel al Armatei.
„Următorul meci e un derby. Nu joci numai pentru tine, joci pentru fani, pentru ceea ce înseamnă Rapid, chiar dacă unii zic că nu e Steaua, alții zic că e Steaua…
Pentru mine, amândouă sunt Steaua. Nu avea cum să existe un club în Liga 1 dacă nu exista celălalt, iar Clubul Armatei n-are cum să nu fie Steaua, fiindcă ei l-au înființat. Trebuie să se hotărască între ei”, a declarat legenda Rapidului.
- FCSB – Rapid LIVE TEXT (20:00). Derby „încins” pe Arena Națională. Echipele probabile
- “CFR Cluj aşteaptă oferta lui Celtic” Scoţienii au anunţat care e preţul lui Louis Munteanu!
- Jucătorul lui Dinamo, „distrus” după eșecul cu UTA: „Chiar nu știu ce joacă, sincer vă spun”
- Andrei Nicolescu nu i-a menajat pe “câini”: “Am încheiat anul prost, am arătat rău”! Anunţul despre transferuri
- Valentin Costache a marcat împotriva lui Dinamo și a recunoscut: „Să nu se supere pe mine. Încă simt ceva pentru ei”