Cristiano Bergodi, concluzii după ce U Cluj a reintrat în lupta la play-off: „Trebuie să găsești un echilibru” - Antena Sport

Universitatea Cluj a obținut duminică un succes important pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 20 a Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formația antrenată de Cristiano Bergodi a dat lovitura prin golul marcat de Omar El Sawy și s-a înscris iarăși în lupta la play-off, acolo unde mai multă Oțelul Galați, Farul, FCSB și UTA.

Cristiano Bergodi: „A fost un meci de luptă”

Universitatea Cluj ține aproape de locurile de play-off, după succesul cu 1-0 obținut pe terenul celor de la Petrolul Ploiești. Cristiano Bergodi a tras concluziile după rezultatul de pe ”Ilie Oană”.

„Am muncit mult. Este o victorie muncită, foarte importantă. A fost un meci de luptă. Știam că este o echipă incomodă. Nu am riscat cine știe ce. Sunt trei puncte importante.

Noi trebuie să muncim în fiecare săptămână, fără să ne entuziasmăm. Oricum echipa a crescut și rezultatele nu cred că sunt întâmplătoare. Echipa va juca și mai bine. Într-un campionat mai sunt astfel de meciuri.