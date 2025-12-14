Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristiano Bergodi, concluzii după ce U Cluj a reintrat în lupta la play-off: „Trebuie să găsești un echilibru” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cristiano Bergodi, concluzii după ce U Cluj a reintrat în lupta la play-off: „Trebuie să găsești un echilibru”

Cristiano Bergodi, concluzii după ce U Cluj a reintrat în lupta la play-off: „Trebuie să găsești un echilibru”

Daniel Işvanca Publicat: 14 decembrie 2025, 19:25

Comentarii
Cristiano Bergodi, concluzii după ce U Cluj a reintrat în lupta la play-off: Trebuie să găsești un echilibru”

Cristiano Bergodi / SPORT PICTURES

Universitatea Cluj a obținut duminică un succes important pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 20 a Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formația antrenată de Cristiano Bergodi a dat lovitura prin golul marcat de Omar El Sawy și s-a înscris iarăși în lupta la play-off, acolo unde mai multă Oțelul Galați, Farul, FCSB și UTA.

Cristiano Bergodi: „A fost un meci de luptă”

Universitatea Cluj ține aproape de locurile de play-off, după succesul cu 1-0 obținut pe terenul celor de la Petrolul Ploiești. Cristiano Bergodi a tras concluziile după rezultatul de pe ”Ilie Oană”.

„Am muncit mult. Este o victorie muncită, foarte importantă. A fost un meci de luptă. Știam că este o echipă incomodă. Nu am riscat cine știe ce. Sunt trei puncte importante. 

Noi trebuie să muncim în fiecare săptămână, fără să ne entuziasmăm. Oricum echipa a crescut și rezultatele nu cred că sunt întâmplătoare. Echipa va juca și mai bine. Într-un campionat mai sunt astfel de meciuri.

Reclamă
Reclamă

Am venit aici cu ideea de a câștiga. Îmi place să joc ofensiv. Dar după trebuie să găsești un echilibru. Petrolul e o echipă grea. Scopul scuză mijloacele. Trebuie să fim concreți, pragmatici”, a declarat Cristiano Bergodi, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât a ajuns sa coste un bilet la Cupa Mondială, cu 6 luni rămase până la turneul final: "Trădare monumentală"
Observator
Cât a ajuns sa coste un bilet la Cupa Mondială, cu 6 luni rămase până la turneul final: "Trădare monumentală"
Gafă impardonabilă la VAR în Dinamo – Metaloglobus: „centralul”, chemat eronat la monitor! Ce spune regulamentul
Fanatik.ro
Gafă impardonabilă la VAR în Dinamo – Metaloglobus: „centralul”, chemat eronat la monitor! Ce spune regulamentul
19:48
Ionuț Radu, MVP în Celta Vigo – Bilbao 2-0! Portarul român a apărat un penalty
19:45
Dinamo – Metaloglobus 4-0. “Câinii” fac spectacol și se apropie la doar un punct de liderul Rapid
19:09
LIVE SCOREGenoa – Inter 0-2. Cristi Chivu, față în față cu echipa lui Dan Șucu
19:06
Hermannstadt – Univ. Craiova LIVE TEXT (20:30). Debut “de foc” pentru Dorinel Munteanu. Echipele de start
18:49
Eugen Neagoe, furios după Petrolul – U Cluj 0-1: „Ce să fac? Pot eu să o bag în poartă?”
18:39
Momente amuzante pe Arena Naţională! Un porumbel le-a dat bătăi de cap jucătorilor în Dinamo – Metaloglobus
Vezi toate știrile
1 Dinamo, transfer de titlu în Liga 1! Vârful de două milioane de euro dorit de „câini” 2 Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! “Se poate face” 3 Conducerea Rapidului s-a decis! Asalt pentru fotbalistul de la Oțelul. Gălățenii solicită o sumă uriașă 4 Rapid – Oțelul 0-2. Gălățenii îngenunchează liderul Ligii 1 și dinamitează lupta pentru play-off 5 Gigi Becali îl vrea la FCSB, dar Giovanni Becali îl propune la Dinamo: “Ar fi perfect” 6 Control antidoping imediat după Rapid – Oțelul 0-2. Opt jucători, chemați la teste
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”