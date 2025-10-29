Cristiano Bergodi, două victorii la "U" Cluj. Ce anunţ face înainte de FCSB: "A trecut perioada mai slabă" - Antena Sport

Închide meniul
Cristiano Bergodi, două victorii la “U” Cluj. Ce anunţ face înainte de FCSB: “A trecut perioada mai slabă”

Radu Constantin Publicat: 29 octombrie 2025, 17:32

Cristiano Bergodi la un meci din Liga 1 - Sport Pictures

Cristiano Bergodi a bifat deja două victorii consecutive pe banca celor de la Universitatea Cluj. “Șepcile Roșii” au reuşit să treacă în Cupa României de Metalul Buzău, scor 2-1, dar în campionat urmează un test extrem de greu: cu FCSB!

Cristiano Bergodi a analizat cele două victorii. “Un meci dificil, foarte dificil. S-a jucat pe un teren artificial, au o echipă bună, agresivă. Noi am reușit să ținem de minge mai mult sus. Ei au jucat pe contraatac. Ne-au făcut pressing foarte bun. Sunt momente, nu e chestie că au fost mai puternici. Am dat șansa cui nu a jucat. Eu evaluez prestațiile jucătorilor, sunt aici de 3-4 zile.

Acum două zile am jucat cu Oțelul. Nu am făcut prea multe. Ei sunt jucători de puțin timp la U Cluj, Atanas și-a făcut treaba, a dat un gol frumos, mă bucur pentru el. La fel mă bucur și pentru Taiwo. Eu sunt aici de puțin timp, acum evaluez jucătorii la antrenamente. Am avut două meciuri și nu putem spune care sunt titularii. Toți jucătorii sunt disponibili.

Toată lumea se gândește să câștige Cupa. E cel mai ușor drum pentru Europa. Eu am două Cupe cu Sepsi în 2 ani, apoi am luat și Supercupa”, a declarat Bergodi legat de meciul din Cupă, cu Metalul Buzău.

Partida U Cluj – FCSB se joacă sâmbătă, de la ora 20:30. Bergodi se aşteaptă la o dispută dificilă, mai ales că FCSB vine după o victore categorică. “Trebuie să avem atitudine. E o echipă mare, cu un lot important. FCSB a revenit, este bine acum. Joacă bine, a trecut perioada lor mai slabă. Au jucat cu UTA cu jucătorii importanți. Acum avem moralul și entuziasmul de partea noastră. Mă bucur pentru băieți”, a mai declarat Cristiano Bergodi.

