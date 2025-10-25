Cristiano Bergodi, discurs entuziasmant după debutul cu victorie pe banca celor de la U Cluj: „Au făcut totul perfect” - Antena Sport

Cristiano Bergodi a debutat cu victorie pe banca celor de la Universitatea Cluj, echipa italianului reușind să se impună cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la Oțelul Galați.
Gălățenii veneau după un succes clar pe terenul celor de la UTA Arad, dar au fost învinși pe teren propriu, după două goluri care au avut nevoie de minute bune de analiză VAR.
Cristiano Bergodi, încântat după Oțelul – U Cluj 1-2
Venit la formația ardeleană pentru a-l înlocui pe Ioan Ovidiu Sabău, Cristiano Bergodi a debutat cu victorie pe banca Universității Cluj. Gruparea de pe Cluj Arena s-a impus cu scorul de 2-1 la Galați.
Tehnicianul italian a tras după fluierul final concluziile și a avut cuvinte de laudă la adresa jucătorilor, care au dat o replică pe măsură în meciul de la Galați.
„Am trăit-o cu emoții, mai ales când am stat 10 minute pentru intervenția VAR. Păcat, nu vorbim despre asta. A fost un meci pragmatic. Victoria este extraordinară. Nu e ușor să câștigi aici. Oțelul avea entuziasmul ridicat. Le mulțumesc jucătorilor pentru sacrificiu. Sunt de 40 de ani în fotbal, faza defensivă se poate organiza mai ușor. Eu am făcut un antrenament joi și vineri le-am zis cum trebuie să stea în teren. Jucătorii au făcut totul perfect.
Mă bucur pentru ei. Când avem timp vom face și faza ofensivă mai bună, o făceau și cu Sabău. Miercuri jucăm cu Buzău, apoi cu FCSB. Normal că vom schimba, trebuie să le dăm șansă. Jovo Lukic nu știu de ce nu a reușit la Craiova. L-am urmărit acolo. Am pierdut un campionat acolo, nu pot să zic că este echipa mea de suflet, dar am urmărit campionatul românesc. Nu știu, poate presiunea a fost acolo. El e un jucător puternic, bun. Astăzi a dat două goluri, nu pot să-i spun nimic”.
Cristiano Bergodi: „Sunt foarte mulțumit de ceea ce am găsit la echipă”
„Postolachi a dat o pasă de gol cu exteriorul, acțiune bună făcută de el. Sunt foarte mulțumit de ceea ce am găsit la echipă. Pe Nistor l-am avut la Craiova. Sunt mulți jucători pe care îi cunosc. Eu sunt mulțumit și bucuros de ceea ce am găsit. E un club de tradiție.
(n.r. despre Chivu) Eu îl văd bine. Are stofă de antrenor important. M-a întrebat un ziarist de acolo despre faza când a ieșit Zenga să vorbească despre el. Eu am zis că trebuie să-i dai timp lui Cristi Chivu”, a declarat Cristiano Bergodi, potrivit digisport.ro.
- CFR Cluj – Farul 0-2. Avantaj pentru constănțeni în Gruia
- Alex Chipciu, show după nebunia din Oţelul – U Cluj 1-2: “Îmi trebuiau picioare noi” / “Îţi vine să-ţi dai cu parul”
- Scene uluitoare la Oţelul – U Cluj 1-2! Peste 20 de minute de analiză VAR pentru 3 faze
- Oţelul – U Cluj 1-2. Cristiano Bergodi a debutat cu victorie pentru “şepcile roşii” după cel mai lung meci al sezonului
- Mirel Rădoi avertizează înaintea meciului cu Metaloglobus: „Sper să fim inspirați”