Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristiano Bergodi, discurs entuziasmant după debutul cu victorie pe banca celor de la U Cluj: „Au făcut totul perfect” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cristiano Bergodi, discurs entuziasmant după debutul cu victorie pe banca celor de la U Cluj: „Au făcut totul perfect”

Cristiano Bergodi, discurs entuziasmant după debutul cu victorie pe banca celor de la U Cluj: „Au făcut totul perfect”

Daniel Işvanca Publicat: 25 octombrie 2025, 19:25

Comentarii
Cristiano Bergodi, discurs entuziasmant după debutul cu victorie pe banca celor de la U Cluj: Au făcut totul perfect”

Cristiano Bergodi / SPORT PICTURES

Cristiano Bergodi a debutat cu victorie pe banca celor de la Universitatea Cluj, echipa italianului reușind să se impună cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la Oțelul Galați.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gălățenii veneau după un succes clar pe terenul celor de la UTA Arad, dar au fost învinși pe teren propriu, după două goluri care au avut nevoie de minute bune de analiză VAR.

Cristiano Bergodi, încântat după Oțelul – U Cluj 1-2

Venit la formația ardeleană pentru a-l înlocui pe Ioan Ovidiu Sabău, Cristiano Bergodi a debutat cu victorie pe banca Universității Cluj. Gruparea de pe Cluj Arena s-a impus cu scorul de 2-1 la Galați.

Tehnicianul italian a tras după fluierul final concluziile și a avut cuvinte de laudă la adresa jucătorilor, care au dat o replică pe măsură în meciul de la Galați.

„Am trăit-o cu emoții, mai ales când am stat 10 minute pentru intervenția VAR. Păcat, nu vorbim despre asta. A fost un meci pragmatic. Victoria este extraordinară. Nu e ușor să câștigi aici. Oțelul avea entuziasmul ridicat. Le mulțumesc jucătorilor pentru sacrificiu. Sunt de 40 de ani în fotbal, faza defensivă se poate organiza mai ușor. Eu am făcut un antrenament joi și vineri le-am zis cum trebuie să stea în teren. Jucătorii au făcut totul perfect.

Reclamă
Reclamă

Mă bucur pentru ei. Când avem timp vom face și faza ofensivă mai bună, o făceau și cu Sabău. Miercuri jucăm cu Buzău, apoi cu FCSB. Normal că vom schimba, trebuie să le dăm șansă. Jovo Lukic nu știu de ce nu a reușit la Craiova. L-am urmărit acolo. Am pierdut un campionat acolo, nu pot să zic că este echipa mea de suflet, dar am urmărit campionatul românesc. Nu știu, poate presiunea a fost acolo. El e un jucător puternic, bun. Astăzi a dat două goluri, nu pot să-i spun nimic”.

Cristiano Bergodi: „Sunt foarte mulțumit de ceea ce am găsit la echipă”

„Postolachi a dat o pasă de gol cu exteriorul, acțiune bună făcută de el. Sunt foarte mulțumit de ceea ce am găsit la echipă. Pe Nistor l-am avut la Craiova. Sunt mulți jucători pe care îi cunosc. Eu sunt mulțumit și bucuros de ceea ce am găsit. E un club de tradiție.

(n.r. despre Chivu) Eu îl văd bine. Are stofă de antrenor important. M-a întrebat un ziarist de acolo despre faza când a ieșit Zenga să vorbească despre el. Eu am zis că trebuie să-i dai timp lui Cristi Chivu”, a declarat Cristiano Bergodi, potrivit digisport.ro.

Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de leiAfacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Domeniul care are nevoie disperată de angajați
Observator
Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Domeniul care are nevoie disperată de angajați
Cât de mult a scăzut averea Simonei Halep de la retragerea din tenis. Suma e una halucinantă
Fanatik.ro
Cât de mult a scăzut averea Simonei Halep de la retragerea din tenis. Suma e una halucinantă
22:19
LIVE TEXTCFR Cluj – Farul 0-2. Avantaj pentru constănțeni în Gruia
22:18
Cristi Chivu și-a certat jucătorii după eșecul cu Napoli: „Trebuie să ne gândim cine suntem și unde vrem să ajungem”
22:05
LIVE VIDEOColorado Avalanche – Boston Bruins se joacă ACUM. Bruins caută să îşi ia revanşa
21:59
Cristi Chivu, criticat după Napoli – Inter 3-1: “E un defect”. Nici arbitrul nu a scăpat: “Scandalos”
21:30
VIDEOCalificările Marelui Premiu al Mexicului LIVE VIDEO (23:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). Norris, cel mai rapid în FP3
21:22
VideoJurnal Antena Sport | Judo pentru toţi copiii
Vezi toate știrile
1 Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei 2 Dinamo vrea să dea marea lovitură! Ce fotbalist de la Steaua vrea să transfere 3 Gigi Becali a dezvăluit marele regret de la FCSB: “I-am dat salariu ca prostul. E un pariu pierdut” 4 Zeljko Kopic a spus motivul pentru care i-a schimbat pe Cătălin Cîrjan şi Alex Musi în meciul cu FC Argeş! 5 Ce au scris spaniolii despre Ionuţ Radu, după ce Celta Vigo a învins-o pe Nice în Europa League 6 Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene