Cristiano Bergodi, discurs entuziasmant după debutul cu victorie pe banca celor de la U Cluj: „Au făcut totul perfect” - Antena Sport

Cristiano Bergodi a debutat cu victorie pe banca celor de la Universitatea Cluj, echipa italianului reușind să se impună cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la Oțelul Galați.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gălățenii veneau după un succes clar pe terenul celor de la UTA Arad, dar au fost învinși pe teren propriu, după două goluri care au avut nevoie de minute bune de analiză VAR.

Cristiano Bergodi, încântat după Oțelul – U Cluj 1-2

Venit la formația ardeleană pentru a-l înlocui pe Ioan Ovidiu Sabău, Cristiano Bergodi a debutat cu victorie pe banca Universității Cluj. Gruparea de pe Cluj Arena s-a impus cu scorul de 2-1 la Galați.

Tehnicianul italian a tras după fluierul final concluziile și a avut cuvinte de laudă la adresa jucătorilor, care au dat o replică pe măsură în meciul de la Galați.

„Am trăit-o cu emoții, mai ales când am stat 10 minute pentru intervenția VAR. Păcat, nu vorbim despre asta. A fost un meci pragmatic. Victoria este extraordinară. Nu e ușor să câștigi aici. Oțelul avea entuziasmul ridicat. Le mulțumesc jucătorilor pentru sacrificiu. Sunt de 40 de ani în fotbal, faza defensivă se poate organiza mai ușor. Eu am făcut un antrenament joi și vineri le-am zis cum trebuie să stea în teren. Jucătorii au făcut totul perfect.