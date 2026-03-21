Gigi Becali a anunţat un obiectiv incredibil pentru FCSB în sezonul următor: “Vreau maximul”

Bogdan Stănescu Publicat: 21 martie 2026, 8:44

Comentarii
Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Echipa lui e în play-out, dar Gigi Becali (67 de ani) a anunţat un obiectiv incredibil pentru FCSB în sezonul următor. Gigi Becali vrea ca roş-albaştrii să dispute finala Conference League. S-a interesat şi unde se va disputa, la Istanbul.

Pentru a intra în preliminariile Conference League, FCSB trebuie să ocupe unul din primele două locuri în play-out, să câştige mai întâi barajul cu cealaltă echipă de pe primele două locuri, apoi să o învingă în finala barajului pe formaţia din play-off aflată pe locul 3 sau 4, în funcţie de câştigătoarea Cupei României. După ce a învins-o pe UTA, cu 1-0, FCSB a detronat-o din postura de lider al play-out-ului.

Gigi Becali vrea ca echipa lui să joace finala Conference League în sezonul următor

“Trebuie să jucăm finala la Istanbul. Finala de Conference la Istanbul se joacă! M-am interesat, normal, ce să fac acum? Eu, unde sunt, mă interesează maximul. Sunt în play-out, vreau maximul, adică Conference League, la Istanbul”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

FCSB a învins-o, vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0, pe UTA Arad, în etapa a doua din play-out-ul Ligii 1. Echipa lui Rădoi a detronat-o pe UTA şi a revenit pe primul loc al play-out-ului.

Prima ocazie importantă a meciului a aparţinut oaspeţilor, dar Matei Popa a intervenit extraordinar la şutul lui Marius Coman, în minutul 13. Olaru a şutat şi el, peste poartă, în minutul 20, apoi Miculescu a trimis şi el pe lângă buturi, în minutul 45 şi prima repriză s-a terminat cu bucureştenii nereuşind să pună nici un şut pe poartă.

Golul gazdelor a venit în minutul 57, când Darius Olaru a pasat excelent pentru Miculescu şi acesta a înscris. Arădenii au trimis pe lângă poartă, în minutul 61, prin Alin Roman, dar meciul s-a încheiat cu victoria gazdelor, FCSB – UTA Arad 1-0.

Bucureştenii sunt pe primul loc în play-out, cu 27 de puncte, urmată de UTA Arad, cu 25 de puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
