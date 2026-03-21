Gigi Becali a anunţat un obiectiv incredibil pentru FCSB în sezonul următor: “Vreau maximul”

Echipa lui e în play-out, dar Gigi Becali (67 de ani) a anunţat un obiectiv incredibil pentru FCSB în sezonul următor. Gigi Becali vrea ca roş-albaştrii să dispute finala Conference League. S-a interesat şi unde se va disputa, la Istanbul.

Pentru a intra în preliminariile Conference League, FCSB trebuie să ocupe unul din primele două locuri în play-out, să câştige mai întâi barajul cu cealaltă echipă de pe primele două locuri, apoi să o învingă în finala barajului pe formaţia din play-off aflată pe locul 3 sau 4, în funcţie de câştigătoarea Cupei României. După ce a învins-o pe UTA, cu 1-0, FCSB a detronat-o din postura de lider al play-out-ului.

Gigi Becali vrea ca echipa lui să joace finala Conference League în sezonul următor

“Trebuie să jucăm finala la Istanbul. Finala de Conference la Istanbul se joacă! M-am interesat, normal, ce să fac acum? Eu, unde sunt, mă interesează maximul. Sunt în play-out, vreau maximul, adică Conference League, la Istanbul”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

FCSB a învins-o, vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0, pe UTA Arad, în etapa a doua din play-out-ul Ligii 1. Echipa lui Rădoi a detronat-o pe UTA şi a revenit pe primul loc al play-out-ului.

Prima ocazie importantă a meciului a aparţinut oaspeţilor, dar Matei Popa a intervenit extraordinar la şutul lui Marius Coman, în minutul 13. Olaru a şutat şi el, peste poartă, în minutul 20, apoi Miculescu a trimis şi el pe lângă buturi, în minutul 45 şi prima repriză s-a terminat cu bucureştenii nereuşind să pună nici un şut pe poartă.