Selecţia lui Mircea Lucescu pentru Turcia, contestată: “De ce îl iei pe ăla care retrogradează?”

Turcia și România se vor înfrunta joi, 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială. Mircea Lucescu a făcut deja convocările pentru acest meci important, dar există şi nemulţumiri legate de selecţie.

Giovanni Becali critică decizia lui Mircea Lucescu legată de convocarea lui Kevin Ciobotariu, iar Andrei Borza, fundaș lateral de la Rapid pe care îl și reprezintă, a fost lăsat acasă. Giovanni nu înţelege cum un jucător ajuns la retrogradare în Liga 1 poate ajuta naţionala.

“Ceea ce mă mă miră este… de ce Kevin Ciobotariu și nu Borza. Sunt foarte șocat, nu șocat. Kevin, care cade în B și care a plecat deja, a semnat, și Borza, care joacă la titlu la Rapid meci de meci. Probabil că joacă cu patru pe fund, habar n-am. Am spus că Borza, oricâți antrenori s-au perindat la Rapid, nu l-au folosit o dată ca fundaș. Dăi drumul pe stânga și du-te tată, du-te și ajută echipa în situații.

Borza pasează bine, finalizează, poate să facă un cross de pe stânga, dar vezi tu… la națională, Lucescu vrea patru fundași de meserie. Bine, Rațiu, cred că are aceeași calitate ca și Borza, să facă banda. E o părere a mea, personală”, a declarat Giovanni Becali, pentru Fanatik.ro.