Cristi Chivu încearcă o lovitură uriaşă pe piaţa transferurilor! Starul naţionalei Spaniei, dorit de Inter

Cristi Chivu (45 de ani) se gândeşte deja la mutările pentru viitorul sezon. După ce a pus ochii pe Guglielmo Vicario (29 de ani), portarul lui Tottenham, Chivu vrea să-l transfere şi pe Nico Williams (23 de ani), fotbalistul lui Athletic Bilbao şi al naţionalei Spaniei.

Barcelona a fost foarte aproape să îl transfere vara trecută pe Nico Williams, dar mutarea a picat.

Nico Williams ar putea ajunge la Inter în vară

Potrivit L’Interista, transferul lui Nico Williams s-ar putea realiza dacă nerazzurrii vor renunţa la un fotbalist important. Barella, Bastoni şi Marcus Thuram ar putea pleca în vară.

Nico Williams este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 50 de milioane de euro. El a cucerit Campionatul European din 2024 alături de Spania.

În acest sezon, Nico Williams a evoluat în 19 partide în La Liga, marcând 4 goluri şi reuşind 2 assist-uri. A mai reuşit un assist în Cupa Regelui. A jucat în 2 meciuri în preliminariile World Cup, reuşind un assist. În total, a evoluat în 30 de meciuri pentru naţionala Spaniei, reuşind 6 goluri.