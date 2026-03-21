Chirilă, şedinţă tactică cu Andrei Nicolescu la finalul meciului cu Craiova. Ce şi-au spus cei doi: “Eram în lumea mea”

Dinamo a pierdut cu Craiova, scor 0-1, chiar dacă o repriză a avut avantajul unui om în plus. Imaginile cu Andrei Nicolescu parcă lipsit de energie, aproape adormit pe un scaun pe Arena Naţională, şi cu Ionuţ Chirilă explicând cu gesturi largi în faţa lui s-au viralizat repede. Mulţi s-au întrebat ce şi-au spus cei doi. Chirilă a povestit că i-a explicat lui Andrei Nicolescu ce nu a mers în tactica celor de la Dinamo.

„I-am spus că a dispărut jocul de combinație, devieri, eliberări de spațiu pe care Dinamo îl făcea acum 10-11 partide. Am spus că în momentul în care o repriză întreagă nu poți să demonstrezi superioritatea numerică și să produci superioritate pe diferite spații, înseamnă că este o problemă și am insistat foarte mult că Dinamo juca foarte mult în lateral. Cel mai ușor lucru este să joci lateral, să arunci baloane întâmplătoare în careu, pe care fundașii Craiovei, care au stat bine, le respingeau și urmau contraatacuri foarte periculoase, având în vedere că ei sunt o echipă de contraatac, au jucători foarte rapizi și incisivi.

Atunci am i-am transmis lui Andrei că trebuie să te demarci pe zonele laterale, ca să eliberezi zona centrală și să forțezi jocul de combinații, pase scurte și decizia omului fără minge, acolo unde fundașii centrali ai Craiovei sunt mai lenți și să forțezi pasele filtrante, pasa inteligentă cum spunem noi, prin care să-i spargi”, a declarat Chirilă pentru Pro Sport.

Dacă antrenorul Chrilă a făcut planul tactic cu Andrei Nicolescu, omul de afaceri spune că nici nu a ascultat ce spunea acesta, pentru că era foarte dezamăgit de rezultat.