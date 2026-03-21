Un fost atacant din Giuleşti critică tactica lui Costel Gâlcă cu CFR: “Nu înţeleg”

Radu Constantin Publicat: 21 martie 2026, 10:30

Costel Gâlcă, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Echipa CFR Cluj a învins, vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea bucureşteană Rapid, în etapa a doua din play-off-ul Ligii 1.

Singurul gol al partidei a fost marcat în minutul 77. Biliboc a şutat, Aioani a respins mingea până la Korenica, iar acesta a înscris simplu.

Cu această victorie la limită, CFR Cluj este a patra, cu 30 de puncte, în timp ce Rapid ratează revenirea pe prima poziţie, rămânând cu 31 de puncte, pe locul secund, la două lungimi de lider, Universitatea Craiova.

Ovidiu Herea a comentat insuccesul Rapidului şi a criticat schimbările făcute de Costel Gâlcă.

“Uite că l-am văzut pe Dobre. În ultimele meciuri a livrat foarte puţin, chiar dacă a avut un aport mare la poziţia pe care e Rapid în clasament. În ultimele partide nu a fost acel Dobre pe care-l ştim.

Mi-a plăcut Moruţan în meciul ăsta şi nu înţeleg de ce a fost schimbat. Îl ţii, că a avut nişte momente foarte bune, a avut acel şut care s-a dus în bară. Nici pe Petrila nu l-aş fi scos, vii cu Gheorghe, care nu a jucat de mult timp.

Petrila poate avea o sclipire, bate cornere, iar pe cei doi nu i-aş fi schimbat. Foarte puţin pentru a putea spera la câştigarea campionatului.

N-ai reuşit să aduci un atacant care să fructifice mingile aduse în careu, că ei au adus mingi în careu, dar n-au fost gestionate. Paraschiv a avut două, trei meciuri în care a jucat bine, Koljic a jucat bine în prima parte a campionatului”, a declarat Ovidiu Herea, pentru Prima Sport.

