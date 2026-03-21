Florin Prunea a dat verdictul. Cine e cel mai bun antrenor din Liga 1 în acest moment

Florin Prunea (57 de ani) e impresionat de parcursul din acest sezon al lui CFR Cluj. Daniel Pancu (48 de ani) a preluat echipa din Gruia într-o situaţie dramatică, CFR fiind atunci în lupta pentru evitarea retrogradării, a dus-o în play-off, iar acum se bate pentru campionat.
După victoria cu Rapid, CFR a ajuns la 3 puncte de primul loc, ocupat de Craiova şi la un singur punct de locul 2, pe care se află încă Rapid.
Florin Prunea l-a lăudat pe Daniel Pancu: “E numărul 1 în România în momentul de față”
Florin Prunea e de părere că Daniel Pancu e, în acest moment, cel mai bun antrenor din Liga 1.
“E o victorie de necontestat a CFR-ului. A avut ocazii incredibile, cu un joc consistent, cu atitudine. A fost un joc bun de ambele părți, cu ocazii ratate, cu intervenții de portar.
CFR-ul este o echipă extraordinară și are un antrenor care cred că e numărul 1 în România în momentul de față.
CFR, dacă ieri a câștigat, e și meritul lui Pancu. Din așezare mi-am dat seama că a jucat să câștige. CFR-ul nu mai e echipa pe care o știam noi, care marchează un gol și se apară.
CFR joacă la fel 90 de minute. E o echipă ofensivă, plăcută ochiului”, a declarat Florin Prunea pentru digisport.ro.
CFR Cluj – Rapid 1-0
Echipa CFR Cluj a învins, vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea bucureşteană Rapid, în etapa a doua din play-off-ul Ligii 1.
Prima repriză a meciului din Gruia a fost animată, iar primul care a ratat a fost Korenica, şut de la marginea careului, în minutul 16, scos de Aioani în corner. La faza care a urmat, s-a executat lovitura de colţ, mingea a ajuns în cele din urmă la Muhar, iar acesta a lovit transversala cu un şut din careul mic.
Bucureştenii au replicat prin ocazia lui Onea, şut scos de sub bară de Popa, în minutul 22, pentru ca minutul 28 să aducă o ratare uluitoare. Cordea a trimis în bara din dreapta portarului Aioani, mingea a deviat la Alibek Aliev şi acesta, din şase metri, a şutat în bara transversală, iar prima repriză s-a terminat fără gol marcat. Korenica le-a dat emoţii giuleştenilor, şutând peste bară, din careu, în minutul 50, dar kosovarul s-a revanşat în minutul 77.
Biliboc a şutat, Aioani a respins mingea până la Korenica, iar acesta a înscris simplu. Acesta a rămas şi rezultatul final al derby-ului de la Cluj.
Cu această victorie la limită, CFR Cluj este a patra, cu 30 de puncte, în timp ce Rapid ratează revenirea pe prima poziţie, rămânând cu 31 de puncte, pe locul secund, la două lungimi de lider, Universitatea Craiova.
