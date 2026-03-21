Home | Fotbal | Liga 1 | Florin Prunea a dat verdictul. Cine e cel mai bun antrenor din Liga 1 în acest moment

Florin Prunea a dat verdictul. Cine e cel mai bun antrenor din Liga 1 în acest moment

Bogdan Stănescu Publicat: 21 martie 2026, 10:42

Florin Prunea a dat verdictul. Cine e cel mai bun antrenor din Liga 1 în acest moment

Florin Prunea în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

Florin Prunea (57 de ani) e impresionat de parcursul din acest sezon al lui CFR Cluj. Daniel Pancu (48 de ani) a preluat echipa din Gruia într-o situaţie dramatică, CFR fiind atunci în lupta pentru evitarea retrogradării, a dus-o în play-off, iar acum se bate pentru campionat.

După victoria cu Rapid, CFR a ajuns la 3 puncte de primul loc, ocupat de Craiova şi la un singur punct de locul 2, pe care se află încă Rapid.

Florin Prunea l-a lăudat pe Daniel Pancu: “E numărul 1 în România în momentul de față”

Florin Prunea e de părere că Daniel Pancu e, în acest moment, cel mai bun antrenor din Liga 1.

“E o victorie de necontestat a CFR-ului. A avut ocazii incredibile, cu un joc consistent, cu atitudine. A fost un joc bun de ambele părți, cu ocazii ratate, cu intervenții de portar.

CFR-ul este o echipă extraordinară și are un antrenor care cred că e numărul 1 în România în momentul de față.

CFR, dacă ieri a câștigat, e și meritul lui Pancu. Din așezare mi-am dat seama că a jucat să câștige. CFR-ul nu mai e echipa pe care o știam noi, care marchează un gol și se apară.

CFR joacă la fel 90 de minute. E o echipă ofensivă, plăcută ochiului”, a declarat Florin Prunea pentru digisport.ro.

CFR Cluj – Rapid 1-0

Echipa CFR Cluj a învins, vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea bucureşteană Rapid, în etapa a doua din play-off-ul Ligii 1.

Prima repriză a meciului din Gruia a fost animată, iar primul care a ratat a fost Korenica, şut de la marginea careului, în minutul 16, scos de Aioani în corner. La faza care a urmat, s-a executat lovitura de colţ, mingea a ajuns în cele din urmă la Muhar, iar acesta a lovit transversala cu un şut din careul mic.

Bucureştenii au replicat prin ocazia lui Onea, şut scos de sub bară de Popa, în minutul 22, pentru ca minutul 28 să aducă o ratare uluitoare. Cordea a trimis în bara din dreapta portarului Aioani, mingea a deviat la Alibek Aliev şi acesta, din şase metri, a şutat în bara transversală, iar prima repriză s-a terminat fără gol marcat. Korenica le-a dat emoţii giuleştenilor, şutând peste bară, din careu, în minutul 50, dar kosovarul s-a revanşat în minutul 77.

Biliboc a şutat, Aioani a respins mingea până la Korenica, iar acesta a înscris simplu. Acesta a rămas şi rezultatul final al derby-ului de la Cluj.

Cu această victorie la limită, CFR Cluj este a patra, cu 30 de puncte, în timp ce Rapid ratează revenirea pe prima poziţie, rămânând cu 31 de puncte, pe locul secund, la două lungimi de lider, Universitatea Craiova.

Domeniul tot mai căutat de viitori studenţi români. Au salariu din facultate și job garantat după absolvire
Observator
Domeniul tot mai căutat de viitori studenţi români. Au salariu din facultate și job garantat după absolvire
Daniel Pancu a luat decizia în ceea ce privește contractul cu CFR Cluj. „E vorba despre 200.000 de euro”. Exclusiv
Fanatik.ro
Daniel Pancu a luat decizia în ceea ce privește contractul cu CFR Cluj. „E vorba despre 200.000 de euro”. Exclusiv
11:40

De ce Gică Hagi a decis să nu mai antreneze la Farul: “Să dăm o prospețime minții”
11:21

Daniel Pancu ştie cine are prima şansă la titlu: “Sunt foarte puternici”
10:30

Un fost atacant din Giuleşti critică tactica lui Costel Gâlcă cu CFR: “Nu înţeleg”
10:10

Unde câștigă Mercedes în fața Ferrari
10:02

Cristi Chivu încearcă o lovitură uriaşă pe piaţa transferurilor! Starul naţionalei Spaniei, dorit de Inter
9:58

Selecţia lui Mircea Lucescu pentru Turcia, contestată: “De ce îl iei pe ăla care retrogradează?”
Vezi toate știrile
1 Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat” 2 Mirel Rădoi face primul transfer la FCSB! Gigi Becali îi dă salariu de 25.000 de euro pe lună 3 Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii” 4 BREAKING NEWSMircea Lucescu a anunţat lotul României pentru barajul crucial cu Turcia. Surprizele lui “Il Luce” 5 Ilie Dumitrescu a propus un titular la naţională, după Dinamo – Craiova 0-1: “Excelent” 6 S-au săturat de umilinţe! Ce a făcut galeria lui Dinamo la finalul meciului cu Craiova
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav