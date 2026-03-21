Florin Prunea a dat verdictul. Cine e cel mai bun antrenor din Liga 1 în acest moment

Florin Prunea (57 de ani) e impresionat de parcursul din acest sezon al lui CFR Cluj. Daniel Pancu (48 de ani) a preluat echipa din Gruia într-o situaţie dramatică, CFR fiind atunci în lupta pentru evitarea retrogradării, a dus-o în play-off, iar acum se bate pentru campionat.

După victoria cu Rapid, CFR a ajuns la 3 puncte de primul loc, ocupat de Craiova şi la un singur punct de locul 2, pe care se află încă Rapid.

Florin Prunea l-a lăudat pe Daniel Pancu: “E numărul 1 în România în momentul de față”

Florin Prunea e de părere că Daniel Pancu e, în acest moment, cel mai bun antrenor din Liga 1.

“E o victorie de necontestat a CFR-ului. A avut ocazii incredibile, cu un joc consistent, cu atitudine. A fost un joc bun de ambele părți, cu ocazii ratate, cu intervenții de portar.

CFR-ul este o echipă extraordinară și are un antrenor care cred că e numărul 1 în România în momentul de față.