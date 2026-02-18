Pierdere pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo. Jucătorul lui Costel Gâlcă s-a accidentat la antrenamente - Antena Sport

Rapid a primit o veste proastă, cu câteva zile înaintea derby-ului cu Dinamo, din etapa a 28-a din Liga 1. Giuleștenii nu se vor putea baza pe Robert Sălceanu (22 de ani).

Tânărul fundaș al lui Costel Gâlcă s-a accidentat în timpul unui antrenament, motiv pentru care nu va putea fi apt pentru confruntarea cu Dinamo. Derby-ul etapei viitoare din Liga 1 se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională.

Pierdere pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo: Robert Sălceanu s-a accidentat

Rapid a anunțat că Robert Sălceanu s-a accidentat la mână, motiv pentru care va sta „pe bară” timp de trei-patru săptămâni.

„Robert Sălceanu s-a accidentat la mână în timpul antrenamentelor și va fi indisponibil pentru următoarele 3-4 săptămâni. Fundașul nostru a intrat deja în procesul de recuperare.

Multă sănătate și recuperare rapidă, Robert!”, a anunțat Rapid, pe paginile oficiale ale clubului.