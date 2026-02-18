Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Pierdere pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo. Jucătorul lui Costel Gâlcă s-a accidentat la antrenamente - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Pierdere pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo. Jucătorul lui Costel Gâlcă s-a accidentat la antrenamente

Pierdere pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo. Jucătorul lui Costel Gâlcă s-a accidentat la antrenamente

Viviana Moraru Publicat: 18 februarie 2026, 16:50

Comentarii
Pierdere pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo. Jucătorul lui Costel Gâlcă s-a accidentat la antrenamente

Costel Gâlcă, la Rapid / Sport Pictures

Rapid a primit o veste proastă, cu câteva zile înaintea derby-ului cu Dinamo, din etapa a 28-a din Liga 1. Giuleștenii nu se vor putea baza pe Robert Sălceanu (22 de ani). 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tânărul fundaș al lui Costel Gâlcă s-a accidentat în timpul unui antrenament, motiv pentru care nu va putea fi apt pentru confruntarea cu Dinamo. Derby-ul etapei viitoare din Liga 1 se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională. 

Pierdere pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo: Robert Sălceanu s-a accidentat 

Rapid a anunțat că Robert Sălceanu s-a accidentat la mână, motiv pentru care va sta „pe bară” timp de trei-patru săptămâni.  

„Robert Sălceanu s-a accidentat la mână în timpul antrenamentelor și va fi indisponibil pentru următoarele 3-4 săptămâni. Fundașul nostru a intrat deja în procesul de recuperare. 

Multă sănătate și recuperare rapidă, Robert!”, a anunțat Rapid, pe paginile oficiale ale clubului. 

Reclamă
Reclamă

Cel mai probabil, Robert Sălceanu va rata toate cele trei meciuri rămase de disputat din sezonul regular. După derby-ul cu Dinamo, giuleștenii se vor duela cu Unirea Slobozia și Universitatea Craiova.  

Robert Sălceanu a fost transferat de Rapid în această iarnă, de la Petrolul. Tânărul fundaș a debutat la noua sa echipă chiar în partida cu „lupii”, din urmă cu două etape, atunci când a evoluat doar o repriză.  

Ulterior, Sălceanu a fost rezervă neutilizată în partida Rapidului cu CFR Cluj, încheiată cu scorul de 1-1, în grupele Cupei României. În etapa trecută, în meciul pierdut de giuleșteni cu Farul, scor 1-3, tânărul fundaș nu a făcut parte din lotul lui Costel Gâlcă. 

Cum se scuză agresorii care au atacat un medic la UPU Târgu Jiu: "Din greşeală. Scuze de la doamna doctor"Cum se scuză agresorii care au atacat un medic la UPU Târgu Jiu: "Din greşeală. Scuze de la doamna doctor"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un preot din Dej, cu brățară de monitorizare sub sutană după ce și-a terorizat fosta amantă
Observator
Un preot din Dej, cu brățară de monitorizare sub sutană după ce și-a terorizat fosta amantă
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto
Fanatik.ro
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto
17:50
Al Nassr – Arkadag LIVE VIDEO (20:15). Echipa lui Cristiano Ronaldo luptă pentru sferturi. Programul complet
17:24
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 februarie
17:14
Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune”
17:08
Mikaela Shiffrin a cucerit al treilea titlu olimpic din carieră. Spectacol la Milano-Cortina
16:40
Ce se va întâmpla cu Gianluca Prestianni la returul dintre Real Madrid și Benfica, după scandalul uriaș cu Vinicius
16:33
Bodo/Glimt – Inter LIVE TEXT (22:00). Cristi Chivu luptă pentru optimile Ligii Campionilor! Programul complet
Vezi toate știrile
1 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 2 Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției 3 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 4 Specialiştii au dat verdictul: ce şanse mai are FCSB să prindă play-off-ul, cu 3 etape rămase de disputat 5 Cine sunt Mihai Tentea și George Iordache, românii care au înregistrat un rezultat istoric la Jocurile Olimpice 6 EXCLUSIVE rezervă la FCSB, dar va fi convocat la naţionala României pentru barajul crucial cu Turcia
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – CordeaPrima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea