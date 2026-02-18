Pierdere pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo. Jucătorul lui Costel Gâlcă s-a accidentat la antrenamente - Antena Sport

Rapid a primit o veste proastă, cu câteva zile înaintea derby-ului cu Dinamo, din etapa a 28-a din Liga 1. Giuleștenii nu se vor putea baza pe Robert Sălceanu (22 de ani).
Tânărul fundaș al lui Costel Gâlcă s-a accidentat în timpul unui antrenament, motiv pentru care nu va putea fi apt pentru confruntarea cu Dinamo. Derby-ul etapei viitoare din Liga 1 se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională.
Pierdere pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo: Robert Sălceanu s-a accidentat
Rapid a anunțat că Robert Sălceanu s-a accidentat la mână, motiv pentru care va sta „pe bară” timp de trei-patru săptămâni.
„Robert Sălceanu s-a accidentat la mână în timpul antrenamentelor și va fi indisponibil pentru următoarele 3-4 săptămâni. Fundașul nostru a intrat deja în procesul de recuperare.
Multă sănătate și recuperare rapidă, Robert!”, a anunțat Rapid, pe paginile oficiale ale clubului.
Cel mai probabil, Robert Sălceanu va rata toate cele trei meciuri rămase de disputat din sezonul regular. După derby-ul cu Dinamo, giuleștenii se vor duela cu Unirea Slobozia și Universitatea Craiova.
Robert Sălceanu a fost transferat de Rapid în această iarnă, de la Petrolul. Tânărul fundaș a debutat la noua sa echipă chiar în partida cu „lupii”, din urmă cu două etape, atunci când a evoluat doar o repriză.
Ulterior, Sălceanu a fost rezervă neutilizată în partida Rapidului cu CFR Cluj, încheiată cu scorul de 1-1, în grupele Cupei României. În etapa trecută, în meciul pierdut de giuleșteni cu Farul, scor 1-3, tânărul fundaș nu a făcut parte din lotul lui Costel Gâlcă.
