Cristiano Bergodi s-a convins după remiza cu Universitatea Craiova: „Ea e favorită la titlu, după e Dinamo” - Antena Sport

Cristiano Bergodi (61 de ani) a oferit prima reacție după ce U Cluj a remizat cu Universitatea Craiova, scor 0-0, în ultimul meci al etapei a 18-a din Liga 1. Antrenorul italian s-a declarat mulțumit de rezultatul înregistrat de echipa sa.
Cristiano Bergodi a transmis că elevii săi s-au duelat cu o formație foarte puternică. Acesta a subliniat că remiza obținută de U Cluj este un „rezultat foarte, foarte bun”.
Cristiano Bergodi, prima reacție după U Cluj – Universitatea Craiova 0-0
De asemenea, Cristiano Bergodi a declarat că Universitatea Craiova este principala favorită la titlu în Liga 1, în ciuda faptului că ocupă locul patru, la cinci puncte distanță de liderul Rapid.
„E un punct câștigat, pentru că am întâlnit o echipă foarte, foarte bună, a arătat asta în prima repriză. Noi în a doua repriză am reglat ceva, se pare că jucătorii au înțeles ce am vorbit la pauză.
S-a echilibrat meciul, am avut și noi situația cu Lukic. Cine a intrat de pe bancă, a intrat bine. Mă bucur, era important să nu pierdem acest meci cu Craiova, care e una dintre cele mai bune echipe din campionat.
Suntem acolo, am reușit să revenim puțin. Nu am pierdut cu Craiova, e un rezultat foarte, foarte bun pentru noi. Acum urmează meciul de Cupă, unde vrem să fim protagoniști și sper să câștigăm meciul cu Sepsi.
Am luat un punct important dintr-o partidă cu o echipă foarte bună. Craiova are calitate, are jucători foarte buni, am văzut cum a jucat cu Rapid, care e pe primul loc, prima repriză a fost extraordinară a Craiovei.
Craiova e o echipă foarte bună și cred că e principala favorită la titlu. După, e și Dinamo, dar cred că e Craiova acum. Craiova și Rapid au cele mai bune echipe”, a declarat Cristiano Bergodi, conform digisport.ro, după U Cluj – Universitatea Craiova 0-0.
U Cluj a egalat-o pe FCSB după remiza cu Universitatea Craiova, ambele având câte 24 de puncte și fiind la două puncte distanță de ultimul loc de play-off, ocupat de Farul.
