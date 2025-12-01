Cristiano Bergodi s-a convins după remiza cu Universitatea Craiova: „Ea e favorită la titlu, după e Dinamo” - Antena Sport

Cristiano Bergodi (61 de ani) a oferit prima reacție după ce U Cluj a remizat cu Universitatea Craiova, scor 0-0, în ultimul meci al etapei a 18-a din Liga 1. Antrenorul italian s-a declarat mulțumit de rezultatul înregistrat de echipa sa.

Cristiano Bergodi a transmis că elevii săi s-au duelat cu o formație foarte puternică. Acesta a subliniat că remiza obținută de U Cluj este un „rezultat foarte, foarte bun”.

Cristiano Bergodi, prima reacție după U Cluj – Universitatea Craiova 0-0

De asemenea, Cristiano Bergodi a declarat că Universitatea Craiova este principala favorită la titlu în Liga 1, în ciuda faptului că ocupă locul patru, la cinci puncte distanță de liderul Rapid.

„E un punct câștigat, pentru că am întâlnit o echipă foarte, foarte bună, a arătat asta în prima repriză. Noi în a doua repriză am reglat ceva, se pare că jucătorii au înțeles ce am vorbit la pauză.

S-a echilibrat meciul, am avut și noi situația cu Lukic. Cine a intrat de pe bancă, a intrat bine. Mă bucur, era important să nu pierdem acest meci cu Craiova, care e una dintre cele mai bune echipe din campionat.