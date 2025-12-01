Ce notă a primit Ianis Hagi după ce Alanyaspor a făcut egal cu liderul din Conference! Umit Akdag, omul meciului - Antena Sport

Ianis Hagi a evoluat 78 de minute în meciul Samsunspor – Alanyaspor 1-1. Fiul “Regelui” a fost înlocuit cu Karaca. Samsunspor a deschis scorul în minutul 15, prin Anthony Musaba, dar s-a văzut egalată în prelungirile partidei.

Umit Akdag, fostul jucător al naţionalei U21 a României, i-a pasat decisiv în minutul 90+1 lui Yalcin, care a adus un punct important pentru Alanyaspor.

Ianis Hagi a jucat 78 de minute în Samsunspor – Alanyaspor 1-1. Umit Akdag a fost MVP!

Ianis Hagi a fost notat cu 6.6 de către site-ul de specialitate flashscore.ro, în timp ce Umit Akdag a primit cea mai mare notă a meciului, 7.9. După egalul din deplasare cu liderul din Conference League, Alanyaspor ocupă locul 10 în prima ligă turcă, cu 16 puncte. Samsunspor e pe 5, cu 25 de puncte. Lider e Galatasaray, cu 33 de puncte, urmată de Fenerbahce, care are un punct mai puţin decât Galata.

Umit Akdag, care a refuzat naţionala mare a României, sperând să poată evolua pentru Turcia, a jucat în toate partidele disputate de tricolori la EURO 2025 U21. Akdag a şi marcat un gol, în ultimul meci din grupă, pierdut de România U21 cu Slovacia. România U21 a încheiat grupa de la EURO 2025, cu 0 puncte, fiind învinsă la limită în toate cele 3 jocuri. A fost 0-1 cu Turcia, 1-2 cu Spania, după ce Louis Munteanu a deschis scorul şi 1-2 cu Slovacia.

Umit Akdag a impresionat la Alanyaspor în acest sezon. Fundaşul lui Alanyaspor ar putea prinde transferul carierei, fiind dorit de Beşiktaş.