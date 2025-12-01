Ce notă a primit Ianis Hagi după ce Alanyaspor a făcut egal cu liderul din Conference! Umit Akdag, omul meciului - Antena Sport

Închide meniul
Ce notă a primit Ianis Hagi după ce Alanyaspor a făcut egal cu liderul din Conference! Umit Akdag, omul meciului

Bogdan Stănescu Publicat: 1 decembrie 2025, 22:02

Ianis Hagi într-un meci jucat pentru Alanyaspor / Hepta

Ianis Hagi a evoluat 78 de minute în meciul Samsunspor – Alanyaspor 1-1. Fiul “Regelui” a fost înlocuit cu Karaca. Samsunspor a deschis scorul în minutul 15, prin Anthony Musaba, dar s-a văzut egalată în prelungirile partidei.

Umit Akdag, fostul jucător al naţionalei U21 a României, i-a pasat decisiv în minutul 90+1 lui Yalcin, care a adus un punct important pentru Alanyaspor.

Ianis Hagi a jucat 78 de minute în Samsunspor – Alanyaspor 1-1. Umit Akdag a fost MVP!

Ianis Hagi a fost notat cu 6.6 de către site-ul de specialitate flashscore.ro, în timp ce Umit Akdag a primit cea mai mare notă a meciului, 7.9. După egalul din deplasare cu liderul din Conference League, Alanyaspor ocupă locul 10 în prima ligă turcă, cu 16 puncte. Samsunspor e pe 5, cu 25 de puncte. Lider e Galatasaray, cu 33 de puncte, urmată de Fenerbahce, care are un punct mai puţin decât Galata.

Umit Akdag, care a refuzat naţionala mare a României, sperând să poată evolua pentru Turcia, a jucat în toate partidele disputate de tricolori la EURO 2025 U21. Akdag a şi marcat un gol, în ultimul meci din grupă, pierdut de România U21 cu Slovacia. România U21 a încheiat grupa de la EURO 2025, cu 0 puncte, fiind învinsă la limită în toate cele 3 jocuri. A fost 0-1 cu Turcia, 1-2 cu Spania, după ce Louis Munteanu a deschis scorul şi 1-2 cu Slovacia.

Umit Akdag a impresionat la Alanyaspor în acest sezon. Fundaşul lui Alanyaspor ar putea prinde transferul carierei, fiind dorit de Beşiktaş.

Un gol şi un assist are Akdag în cele 13 meciuri în care a jucat pentru Alanyaspor în acest sezon. Ianis Hagi are 2 goluri şi un assist în 10 meciuri jucate pentru Alanyaspor.

