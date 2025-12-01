Maghiarii o reclamă pe FCSB la FIFA după transferul lui Andre Duarte! Suma uriaşă pe care o cer - Antena Sport

Maghiarii de la Ujpest o reclamă pe FCSB la FIFA după ce campioana României a oficializat transferul portughezului Andre Duarte (28 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ujpest nu a anunţat oficial despărţirea de Andre Duarte. Portughezul a “rupt” unilateral înţelegerea, denunţând contractul pe care îl avea cu Ujpest.

Ujpest vrea să îi reclame pe FCSB şi pe Andre Duarte la FIFA după ce portughezul a fost prezentat la campioana României

Potrivit iamsport.ro, Ujpest e gata să deschidă un litigiu contra lui Duarte şi a FCSB-ului. Echipa maghiară solicită daune de 1.680.000 de euro, 1.200.000 de euro reprezentând clauza de reziliere a portughezului, iar 480.000 de euro fiind suma pe care Ujpest a plătit-o pentru a-l transfera pe Duarte de la formaţia croată Osijek.

Dacă Ujpest va avea câştig de cauză la FIFA, FCSB şi Andre Duarte vor plăti despăgubirile în cuantum egal, fiecare câte 840.000 de euro.

Andre Duarte a fost prezentat oficial de către FCSB luni, 1 decembrie, de Ziua Naţională. Portughezul este primul transfer al FCSB-ului din această iarnă. Patronul campioanei, Gigi Becali, a anunţat că e gata să facă o “revoluţie” în lotul FCSB-ului, dorind să aducă numeroşi jucători în perioada de transferuri din iarnă.