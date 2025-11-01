Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristiano Ronaldo, "dublă" de vis pentru Al-Nassr. Starul portughez, gol dramatic în minutul 90+14 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cristiano Ronaldo, “dublă” de vis pentru Al-Nassr. Starul portughez, gol dramatic în minutul 90+14

Cristiano Ronaldo, “dublă” de vis pentru Al-Nassr. Starul portughez, gol dramatic în minutul 90+14

Andrei Nicolae Publicat: 1 noiembrie 2025, 22:42

Comentarii
Cristiano Ronaldo, dublă de vis pentru Al-Nassr. Starul portughez, gol dramatic în minutul 90+14

Cristiano Ronado, în timpul executării unui penalty / Profimedia

Cristiano Ronaldo a fost din nou decisiv pentru echipa sa, iar Al-Nassr a ajuns la șapte victorii din tot atâtea posibile în campionatul Arabiei Saudite. Formația superstarului lusitan a înfruntat-o pe teren propriu pe Al-Fayha și au reușit să revină de la 0-1, golul decisiv fiind marcat de “CR7” în minutul 14 al prelungirilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ronaldo a ajuns la borna de 952 de goluri în întreaga carieră, după ce a marcat o “dublă” în campionatul Arabiei Saudite. Cea de-a doua reușită a venit într-un mod dramatic, consemnând victoria în prelungiri.

Cristiano Ronaldo, din nou decisiv pentru Al-Nassr

Liderul Saudi League a înfruntat-o în această seară pe Al-Fayha, ocupanta locului 10. Al-Nassr s-a văzut însă condusă în minutul 13, grație golului lui Jason Remeseiro.

Cristiano Ronaldo a ieșit după la rampă și a marcat golul egalizator, după o pasă în adâncime extrem de precisă din partea lui Kingsley Coman. Al-Nassr a început ulterior să alerge după golul victoriei, însă acesta părea că nu mai veni, în condițiile în care meciul deja intrase în prelungiri și nu reușiseră să dea lovitura.

A urmat însă un penalty acordat în ultimele momente, iar Ronaldo și-a asumat responsabilitatea de a executa lovitura de la 11 metri. “CR7” a executat imparabil și și-a condus colegii spre o nouă victorie. În acest moment, Al-Nassr are 21 de puncte după șapte etape în Saudi League.

Reclamă
Reclamă

Ronaldo și coechipierii săi și-au luat revanșa după eliminarea din Cupa Regelui, care i-a scos din cursa pentru unul dintre trofeele din acest sezon.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care o căruţă cu patru copii este spulberată de o maşină. Un bebeluş a murit
Observator
Momentul în care o căruţă cu patru copii este spulberată de o maşină. Un bebeluş a murit
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
Fanatik.ro
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
22:29
Horațiu Moldovan l-a dat în judecată. Cere daune de 100.000 de lei
22:29
U Cluj – FCSB 0-2. Campioana, victorie categorică în Ardeal! Darius Olaru, ”one-man show”
22:15
VIDEOVitoria Guimaraes – Benfica LIVE VIDEO 0-0. “Vulturii” lui Mourinho se pot apropia de rivale
21:59
Bayern Munchen – Bayer Leverkusen 3-0. Campioana Germaniei ajunge la 9 succese la rând
21:44
Echipa finanțată de frații Pavăl poate pierde “la masa verde” dintr-un motiv stupid. Se repetă scenariul “Sepsi”
21:30
VIDEOBoston Bruins, victorie la limită contra lui Carolina Hurricanes. 3 victorii la rând acasă pentru trupa din Massachusetts
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov 2 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 3 VIDEODennis Man, gol şi assist pentru PSV. O nouă evoluţie de senzaţie 4 A valorat 1 milion de euro la FCSB, acum are salariu de 75 de milioane de lei vechi: “Asta-i România!” 5 “Semnăm zilele acestea!” Meme Stoica anunţă un nou director sportiv la FCSB 6 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia!
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei