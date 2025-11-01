Cristiano Ronaldo, "dublă" de vis pentru Al-Nassr. Starul portughez, gol dramatic în minutul 90+14 - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a fost din nou decisiv pentru echipa sa, iar Al-Nassr a ajuns la șapte victorii din tot atâtea posibile în campionatul Arabiei Saudite. Formația superstarului lusitan a înfruntat-o pe teren propriu pe Al-Fayha și au reușit să revină de la 0-1, golul decisiv fiind marcat de “CR7” în minutul 14 al prelungirilor.

Ronaldo a ajuns la borna de 952 de goluri în întreaga carieră, după ce a marcat o “dublă” în campionatul Arabiei Saudite. Cea de-a doua reușită a venit într-un mod dramatic, consemnând victoria în prelungiri.

Cristiano Ronaldo, din nou decisiv pentru Al-Nassr

Liderul Saudi League a înfruntat-o în această seară pe Al-Fayha, ocupanta locului 10. Al-Nassr s-a văzut însă condusă în minutul 13, grație golului lui Jason Remeseiro.

Cristiano Ronaldo a ieșit după la rampă și a marcat golul egalizator, după o pasă în adâncime extrem de precisă din partea lui Kingsley Coman. Al-Nassr a început ulterior să alerge după golul victoriei, însă acesta părea că nu mai veni, în condițiile în care meciul deja intrase în prelungiri și nu reușiseră să dea lovitura.

A urmat însă un penalty acordat în ultimele momente, iar Ronaldo și-a asumat responsabilitatea de a executa lovitura de la 11 metri. “CR7” a executat imparabil și și-a condus colegii spre o nouă victorie. În acest moment, Al-Nassr are 21 de puncte după șapte etape în Saudi League.