Cristiano Ronaldo, oprit din cel mai rapid drum spre primul trofeu cu Al-Nassr. Echipa lui "CR7" , OUT din Cupă - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a ratat cea mai accesibilă șansă de a cuceri primul trofeu alături de Al-Nassr, respectiv prin Cupa Regelui. Formația din Riad a fost învinsă în optimile de finală ale competiției de campioana en-titre, Al-Ittihad, care s-a impus cu 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ronaldo caută în continuare primul său trofeu alături de Al-Nassr, iar portughezul e acum sigur că acesta nu va veni în urma Cupei din acest sezon. După ce în primul tur a trecut la pas de Jeddah cu scorul de 4-0, formația lui “CR7” a avut parte de un meci dificil în optimi.

Cristiano Ronaldo, OUT din Cupă

Karim Benzema a deschis scorul pentru Al-Ittihad în minutul 15 dintr-o pasă în gura porții a lui Moussa Diaby. Avantajul nu a durat foarte mult, pentru că Angelo a restabilit egalitatea.

⚽️ BUUUTTT ! Karim Benzema 🇫🇷

Ouverture du score du Nueve sur une passe décisive de Moussa Diaby 🤩⚔️

15’ | Al Nassr 0 – 1 Al Ittihad pic.twitter.com/CSrGUG31JZ

— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) October 28, 2025

Rezultatul primei rerprize a fost semnat însă de Houssem Aouar, care a marcat în minutul al doilea al prelungirilor. După pauză, Al-Ittihad a rămas în 10 oameni, după ce Al Julaydan a văzut direct cartonașul roșu. În ciuda superiorității numerice, Al-Nassr și Cristiano Ronaldo nu au reușit să trimită meciul în prelungiri, astfel că echipa din Riad a fost eliminată din competiție.