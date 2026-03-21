Sistemul VAR va fi folosit la Wimbledon, pentru prima dată în istorie

Turneul de la Wimbledon continuă să evolueze. După ce anul trecut a renunțat la arbitri de tușă pentru un sistem automat, acum a venit rândul unei noi inovații: tehnologia de arbitraj video, care va fi folosită disponibilă pe 6 terenuri, în timpul meciurilor la simplu.
Cum va funcționa sistemul VAR la Wimbledon
All England Club (AELTC) a anunțat astăzi că sistemul va funcționa pe terenul principal și pe terenul 1, precum și pe alte 4 terenuri. Jucătorii vor avea dreptul să ceară verificarea cu ajutorul sistemului VAR, fără limită de challenger-uri.
Jucătorii nu vor putea însă să ceară verificarea vreunei decizii făcute de sistemul electronic de linie, însă vor putea să ceară să se verifice dacă mingea a atins de două ori terenul, dacă un jucător a fost atins de minge sau dacă s-a aplecat deasupra fileului. De asemenea, jucătorii vor putea să ceară la finalul unui punct să se verifice dacă adversarul a fost nesportiv.
Sistemul este folosit și în alte turnee, iar recent a rezolva o situație între Jack Draper și Daniil Medvedev de la Indian Wells. În acel meci, Draper a pierdut un punct după ce a ridicat mâinile în timpul punctului, iar arbitrul a considerat că acest lucru i-a distras atenția lui Medvedev.
