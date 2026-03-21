Veste cruntă pentru Cristi Chivu! Jucătorul e OUT pentru meciul cu Fiorentina. Ar putea rata și convocarea la națională

Inter va juca duminică pe terenul celor de la Fiorentina, în etapa cu numărul 30 din Serie A, iar tehnicianul român nu se va putea baza pe unul dintre cei mai importanți jucători ai săi.

Alessandro Bastoni este accidentat, iar stoperul monitorizat de Barcelona ar putea rata chiar și convocarea la naționala de fotbal a Italiei, care va avea de jucat baraj contra Irlandei de Nord.

Inter joacă duminică în deplasare în Serie A, mai exact pe terenul celor de la Fiorentina. Gruparea antrenată de Cristi Chivu nu se va putea baza pe Alessandro Bastoni, care a suferit o accidentare musculară.

Potrivit presei din Italia, sunt șanse mare ca stoperul să nu poată răspundă nici convocării la echipa națională. Italia joacă în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială contra Irlandei de Nord.

— Italian Football TV (@IFTVofficial) March 21, 2026

— Italian Football TV (@IFTVofficial) March 21, 2026