Liverpool, al zecelea eșec al sezonului în Premier League! Starul de 100 de milioane de euro a ieșit accidentat

Chiar dacă săptămâna aceasta a obținut calificarea în sferturile UEFA Champions League, Liverpool continuă să aibă un sezon sub așteptări în campionat, acolo unde a suferit a zecea înfrângere a actualei ediții de Premier League.
Formația antrenată de Arne Slot a fost învinsă în deplasare de Brighton, ba mai mult, l-a pierdut și pe Hugo Ekitike, ieșit accidentat după doar opt minute de joc.
Brighton – Liverpool 2-1. Huko Ekitike a ieșit accidentat
Campioana en-titre a pierdut cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la Brighton, ambele goluri ale gazdelor fiind marcate de Danny Welbeck (min. 14 și min. 56), fost jucător la Manchester United și Arsenal.
Chiar dacă a marcat și ea prin Kerkez (min. 30), gruparea „cormorană” nu a evitat eșecul. Ba mai mult, Arne Slot l-a pierdut și pe Hugo Ekitike, ieșit accidentat după doar opt minute de joc.
Cu acest rezultat, Liverpool rămâne pe locul al cincilea în Premier League, cel puțin până la partida dintre Everton și Chelsea. Sunt zece ani de când Liverpool nu a mai pierdut 10 meciuri în campionat.
Hugo Ekitike looked visibly upset after a James Milner challenge forced him off injured 👀 pic.twitter.com/o7KPDCigEl
— ESPN UK (@ESPNUK) March 21, 2026
