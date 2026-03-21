Liverpool, al zecelea eșec al sezonului în Premier League! Starul de 100 de milioane de euro a ieșit accidentat

Daniel Işvanca Publicat: 21 martie 2026, 16:44

Cadru din Brighton - Liverpool / Profimedia

Chiar dacă săptămâna aceasta a obținut calificarea în sferturile UEFA Champions League, Liverpool continuă să aibă un sezon sub așteptări în campionat, acolo unde a suferit a zecea înfrângere a actualei ediții de Premier League.

Formația antrenată de Arne Slot a fost învinsă în deplasare de Brighton, ba mai mult, l-a pierdut și pe Hugo Ekitike, ieșit accidentat după doar opt minute de joc.

Brighton – Liverpool 2-1. Huko Ekitike a ieșit accidentat

Liverpool tremură serios pentru prezența în viitoarea ediție de UEFA Champions League, după ce a bifat a zecea înfrângere din acest sezon de Premier League.

Campioana en-titre a pierdut cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la Brighton, ambele goluri ale gazdelor fiind marcate de Danny Welbeck (min. 14 și min. 56), fost jucător la Manchester United și Arsenal.

Chiar dacă a marcat și ea prin Kerkez (min. 30), gruparea „cormorană” nu a evitat eșecul. Ba mai mult, Arne Slot l-a pierdut și pe Hugo Ekitike, ieșit accidentat după doar opt minute de joc.

Cu acest rezultat, Liverpool rămâne pe locul al cincilea în Premier League, cel puțin până la partida dintre Everton și Chelsea. Sunt zece ani de când Liverpool nu a mai pierdut 10 meciuri în campionat.

Afacerea pornită de o elveţiancă, după ce s-a mutat în Arad. Un kilogram costă 35 de leiAfacerea pornită de o elveţiancă, după ce s-a mutat în Arad. Un kilogram costă 35 de lei
Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Citește și:
Legătura dintre atacul iranian asupra Diego Garcia şi scutul antirachetă de la Deveselu
Observator
Legătura dintre atacul iranian asupra Diego Garcia şi scutul antirachetă de la Deveselu
Cum suportă Gigi Becali că nu știe primul 11 al lui Rădoi la FCSB? Dezvăluirile lui Meme Stoica. Exclusiv
Fanatik.ro
Cum suportă Gigi Becali că nu știe primul 11 al lui Rădoi la FCSB? Dezvăluirile lui Meme Stoica. Exclusiv
16:39

Neluţu Varga a luat decizia în privinţa lui Daniel Pancu! Promisiunea făcută de patronul de la CFR Cluj: “Nu mai există aşa ceva”
16:34

Sistemul VAR va fi folosit la Wimbledon, pentru prima dată în istorie
16:31

Giovanni Becali a găsit vinovații, după ce Dinamo a ajuns la 5 eșecuri la rând. Avertisment pentru „câini”
16:21

Veste cruntă pentru Cristi Chivu! Jucătorul e OUT pentru meciul cu Fiorentina. Ar putea rata și convocarea la națională
16:04

Adrian Mutu l-a taxat pe jucătorul Rapidului, după eșecul cu CFR: „Un transfer ratat”
16:04

Vrea titlul în Liga 1, dar riscă să primească interzis la cupele europene. Ce datorie trebuie plătită
Vezi toate știrile
1 Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat” 2 Mirel Rădoi face primul transfer la FCSB! Gigi Becali îi dă salariu de 25.000 de euro pe lună 3 Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii” 4 Ilie Dumitrescu a propus un titular la naţională, după Dinamo – Craiova 0-1: “Excelent” 5 BREAKING NEWSMircea Lucescu a anunţat lotul României pentru barajul crucial cu Turcia. Surprizele lui “Il Luce” 6 S-au săturat de umilinţe! Ce a făcut galeria lui Dinamo la finalul meciului cu Craiova
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav