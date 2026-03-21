Liverpool, al zecelea eșec al sezonului în Premier League! Starul de 100 de milioane de euro a ieșit accidentat

Chiar dacă săptămâna aceasta a obținut calificarea în sferturile UEFA Champions League, Liverpool continuă să aibă un sezon sub așteptări în campionat, acolo unde a suferit a zecea înfrângere a actualei ediții de Premier League.

Formația antrenată de Arne Slot a fost învinsă în deplasare de Brighton, ba mai mult, l-a pierdut și pe Hugo Ekitike, ieșit accidentat după doar opt minute de joc.

Brighton – Liverpool 2-1. Huko Ekitike a ieșit accidentat

Liverpool tremură serios pentru prezența în viitoarea ediție de UEFA Champions League, după ce a bifat a zecea înfrângere din acest sezon de Premier League.

Campioana en-titre a pierdut cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la Brighton, ambele goluri ale gazdelor fiind marcate de Danny Welbeck (min. 14 și min. 56), fost jucător la Manchester United și Arsenal.

Chiar dacă a marcat și ea prin Kerkez (min. 30), gruparea „cormorană” nu a evitat eșecul. Ba mai mult, Arne Slot l-a pierdut și pe Hugo Ekitike, ieșit accidentat după doar opt minute de joc.