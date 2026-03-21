Giovanni Becali a găsit vinovații, după ce Dinamo a ajuns la 5 eșecuri la rând. Avertisment pentru „câini”

Dinamo București are un început catastrofal de play-off, fiind învinsă în ambele partide disputate până acum, cu Rapid, respectiv Universitatea Craiova. „Câinii” au o serie de cinci meciuri la rând fără victorie în campionat, iar situația devine tot mai îngrijorătoare.

Giovanni Becali a analizat strategia clubului din Ștefan cel Mare în acest sezon și a identificat rapid problemele care au dus la această lipsă de rezultate pe plan intern.

Giovanni Becali: „Dinamo are antrenor, dar lot modest”

Dinamo București pare, cel puțin pentru moment, scoasă din calculele la titlu din Liga 1, având un parcurs sub așteptări după două meciuri de play-off.

Giovanni Becali a analizat evoluția echipei antrenate de Zeljko Kopic și a găsit principalele probleme care le dau mari bătăi de cap celor din conducere.

„Au antrenor, dar lot modest. Dinamo a intrat în degringoladă, așa se cheamă asta. Dinamo are un antrenor bun. Are un lot modest pentru a lua campionatul. Modest. Sunt jucători….Eu cred că Nicolescu e un băiat extraordinar. E un băiat care are aleargă, face, are scouteri, are tot. Dar ca să iei niște jucători care n-au jucat, cum e Mazilu, care nu mai e el. El trebuie să treacă prin nu știu ce metamorfoză ca să-și revină.