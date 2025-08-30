CFR Cluj - FCSB LIVE TEXT (duminică, 21:30). Derby-ul echipelor în criză! Luptă „de foc” pentru puncte, în Liga 1 - Antena Sport

Derby-ul CFR Cluj – FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, duminică, de la ora 21:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 8 a sezonului de Liga 1.

Înaintea acestui duel, CFR Cluj și FCSB se află în zona de baraj a Ligii 1, după rezultate modeste obținute în startul sezonului. Ardelenii ocupă locul 14, cu 5 puncte, la egalitate cu echipa lui Elias Charalambous, care e pe locul 13.

LIVE TEXT | CFR Cluj – FCSB (21:30)

CFR Cluj primește vizita celor de la FCSB după victoria „de onoare” din play-off-ul Conference League, cu Hacken. După 2-7 în manșa tur, ardelenii s-au impus la returul din Gruia cu scorul de 1-0.

De cealaltă parte, campioana României vine după victoria din returul cu Aberdeen, scor 3-0, care i-a adus calfiicarea în grupa principală de Europa League.

Ultima întâlnire directă dintre cele două formații a avut loc în luna iulie. Atunci, FCSB a câștigat Supercupa României , după ce i-a învins pe ardeleni cu scorul de 2-1.