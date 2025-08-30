CFR Cluj - FCSB LIVE TEXT (duminică, 21:30). Derby-ul echipelor în criză! Luptă „de foc” pentru puncte, în Liga 1 - Antena Sport

Derby-ul CFR Cluj – FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, duminică, de la ora 21:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 8 a sezonului de Liga 1.
Înaintea acestui duel, CFR Cluj și FCSB se află în zona de baraj a Ligii 1, după rezultate modeste obținute în startul sezonului. Ardelenii ocupă locul 14, cu 5 puncte, la egalitate cu echipa lui Elias Charalambous, care e pe locul 13.
LIVE TEXT | CFR Cluj – FCSB (21:30)
CFR Cluj primește vizita celor de la FCSB după victoria „de onoare” din play-off-ul Conference League, cu Hacken. După 2-7 în manșa tur, ardelenii s-au impus la returul din Gruia cu scorul de 1-0.
De cealaltă parte, campioana României vine după victoria din returul cu Aberdeen, scor 3-0, care i-a adus calfiicarea în grupa principală de Europa League.
Ultima întâlnire directă dintre cele două formații a avut loc în luna iulie. Atunci, FCSB a câștigat Supercupa României , după ce i-a învins pe ardeleni cu scorul de 2-1.
La conferința de presă premergătoare partidei, Elias Charalambous a vorbit despre situația celor de la CFR. Antrenorul de la FCSB a amintit faptul că echipa din Gruia nu a avut un început bun de sezon, având în vedere că a prioritizat meciurile din Europa, așa cum s-a întâmplat și în cazul roș-albaștrilor.
„CFR a început sezonul ca noi, nu foarte bine. Meciurile pe plan european au fost motivul pentru care nu am început așa bine. Acum au un alt antrenor cu un stil de joc diferit. Am analizat ultimele două meciuri ale lor, va fi greu, dar vom da totul să câștigăm cele 3 puncte”, a declarat Elias Charalambous, la conferinţa de presă.
CFR Cluj – FCSB, echipele probabile: