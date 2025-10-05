Cu ce problemă se confruntă Mirel Rădoi înaintea derby-ului cu FCSB. Anunţul antrenorului de la Universitatea Craiova - Antena Sport

Mirel Rădoi a dezvăluit care este singura problemă cu care se confruntă la Universitatea Craiova, înaintea derby-ului cu FCSB, din etapa a 12-a din Liga 1. Partida de pe Arena Naţională se va disputa azi, de la ora 20:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

Mirel Rădoi a transmis că jucătorii săi acuză o stare de oboseală, după programul încărcat din ultima săptămână. Oltenii au au evoluat şi în grupa de Conference League, pierzând cu 0-2 cu Rakow.

Cu ce problemă se confruntă Mirel Rădoi înaintea derby-ului FCSB – Universitatea Craiova

Mirel Rădoi a declarat că situaţia de la echipa lui nu este însă una gravă, toţi jucătorii fiind apţi pentru partida “de foc” cu FCSB. Antrenorul nu se va putea baza pe căpitanul Nicuşor Bancu, el fiind suspendat după ce a fost eliminat în derby-ul cu Dinamo, din runda trecută.

“Acuzăm diferite stări de oboseală, nimic foarte grav, toți jucătorii sunt valizi, vom vedea după antrenament pe ce jucători vom miza”, a declarat Mirel Rădoi, la conferinţa de presă, înainte de FCSB – Universitatea Craiova.

Mirel Rădoi a subliniat şi faptul că FCSB şi-a menajat vedetele penru partida cu Universitatea Craiova. În eşecul cu Young Boys, scor 0-2, din Europa League, Darius Olaru, Daniel Bîrligea şi Juri Cisotti au fost rezerve, intrând pe parcurs.