Cu ce problemă se confruntă Mirel Rădoi înaintea derby-ului cu FCSB. Anunţul antrenorului de la Universitatea Craiova - Antena Sport

Cu ce problemă se confruntă Mirel Rădoi înaintea derby-ului cu FCSB. Anunţul antrenorului de la Universitatea Craiova

Publicat: 5 octombrie 2025, 9:31

Mirel Rădoi, în timpul unei conferinţe de presă/ AntenaSport

Mirel Rădoi a dezvăluit care este singura problemă cu care se confruntă la Universitatea Craiova, înaintea derby-ului cu FCSB, din etapa a 12-a din Liga 1. Partida de pe Arena Naţională se va disputa azi, de la ora 20:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

Mirel Rădoi a transmis că jucătorii săi acuză o stare de oboseală, după programul încărcat din ultima săptămână. Oltenii au au evoluat şi în grupa de Conference League, pierzând cu 0-2 cu Rakow.

Cu ce problemă se confruntă Mirel Rădoi înaintea derby-ului FCSB – Universitatea Craiova

Mirel Rădoi a declarat că situaţia de la echipa lui nu este însă una gravă, toţi jucătorii fiind apţi pentru partida “de foc” cu FCSB. Antrenorul nu se va putea baza pe căpitanul Nicuşor Bancu, el fiind suspendat după ce a fost eliminat în derby-ul cu Dinamo, din runda trecută.

“Acuzăm diferite stări de oboseală, nimic foarte grav, toți jucătorii sunt valizi, vom vedea după antrenament pe ce jucători vom miza”, a declarat Mirel Rădoi, la conferinţa de presă, înainte de FCSB – Universitatea Craiova.

Mirel Rădoi a subliniat şi faptul că FCSB şi-a menajat vedetele penru partida cu Universitatea Craiova. În eşecul cu Young Boys, scor 0-2, din Europa League, Darius Olaru, Daniel Bîrligea şi Juri Cisotti au fost rezerve, intrând pe parcurs.

“Prin faptul că au odihnit foarte mulți jucători, sunt sigur că vor încerca să vină în pressing ultraofensiv, așa cum au făcut și cu Young Boys. Sunt sigur că vor pune accent pe lucrul ăsta, ca noi să avem cât mai puține spații, să limiteze calitățile jucătorilor din atac. Trebuie să fim atenți și să profităm de spațiile lăsate libere de cei de la FCSB”, a mai spus Mirel Rădoi.

Universitatea Craiova a pierdut primul loc, după ce Rapid a învins-o pe Farul cu 3-1. Oltenii au şansa să revină în fruntea campionatului dacă o vor învinge pe FCSB, care are doar opt puncte, după 11 meciuri jucate.

