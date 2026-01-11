Connor McDavid, al 18-lea meci la rând în care punctează! Los Angeles Kings s-a impus însă pe terenul lui Edmonton Oilers - Antena Sport

Edmonton Oilers a primit vizita lui Los Angeles Kings, iar formaţia din California a reuşit să se impună la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 3-3 în timpul regulamentar, într-un meci care a fost în direct în AntenaPLAY.
Dacă Los Angeles a reuşit prima victorie după două înfrângeri la rând, Edmonton a suferit prima înfrângere după ce s-a impus în ultimele două partide.
Los Angeles Kings – Edmonton Oilers 4-3 (d.l.d.d.)
La jumătatea primei reprize, Leon Draisaitl a deschis scorul, dar Los Angeles a restabilit egalitatea pe finalul primei reprize. Corey Perry, fostul jucător de la Edmonton Oilers, a marcat în powerplay.
După doar un minut şi şapte secunde din repriza secunde, Edmonton a revenit la conducere, după ce Leon Draisaitl a reuşit dubla. Avantajul nu a durat mult, două minute mai târziu, Andre Lee restabilind egalitatea pentru a doua oară.
În repriza a treia, Alex Laferriere i-a adus pe Kings pentru prima oară în avantaj. La jumătatea reprizei a treia, în urma unui powerplay, Connor McDavid a înscris şi a ajuns la 18 meciuri la rând în care punctează.
Primele 60 de minute s-au încheiat la egalitate, scor 3-3, iar cele două echipe nu au reuşit să înscrie golul victoriei nici în overtime, astfel încât meciul a ajuns la loviturile de departajare.
Acolo, Connor McDavid, Leon Draisaitl şi Ryan Nugent-Hopkins au ratat la Edmonton, în timp ce Brandt Clarke a fost singurul jucător de la Los Angeles care nu a reuşit să înscrie. În cele din urmă, golul lui Adrian Kempe, cel care a executat primul la oaspeţi, a făcut diferenţa, iar LA a obţinut victoria.
- New York Rangers – Boston Bruins 2-10. Echipa de pe TD Garden și-a “demolat” adversara
- Montreal Canadiens – Dallas Stars 4-3. Canadienii, victorie în prelungiri după un meci superb
- McDavid și Draisaitl au făcut show în “Battle of Alberta”. Victorie și pentru campioana Florida Panthers
- Moment istoric pentru Sidney Crosby! A doborât recordul deținut de Mario Lemieux
- Washington Capitals – Detroit Red Wings 2-3. Echipa lui Alex Ovechkin, învinsă cu un gol din prelungiri!