Connor McDavid, al 18-lea meci la rând în care punctează! Los Angeles Kings s-a impus însă pe terenul lui Edmonton Oilers - Antena Sport

Connor McDavid, al 18-lea meci la rând în care punctează! Los Angeles Kings s-a impus însă pe terenul lui Edmonton Oilers

Connor McDavid, al 18-lea meci la rând în care punctează! Los Angeles Kings s-a impus însă pe terenul lui Edmonton Oilers
Connor McDavid, al 18-lea meci la rând în care punctează! Los Angeles Kings s-a impus însă pe terenul lui Edmonton Oilers

Alex Masgras Publicat: 11 ianuarie 2026, 11:11

Connor McDavid, al 18-lea meci la rând în care punctează! Los Angeles Kings s-a impus însă pe terenul lui Edmonton Oilers

Connor McDavid, în duel cu Drew Doughty / Getty Images

Edmonton Oilers a primit vizita lui Los Angeles Kings, iar formaţia din California a reuşit să se impună la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 3-3 în timpul regulamentar, într-un meci care a fost în direct în AntenaPLAY.

Dacă Los Angeles a reuşit prima victorie după două înfrângeri la rând, Edmonton a suferit prima înfrângere după ce s-a impus în ultimele două partide.

Los Angeles Kings – Edmonton Oilers 4-3 (d.l.d.d.)

La jumătatea primei reprize, Leon Draisaitl a deschis scorul, dar Los Angeles a restabilit egalitatea pe finalul primei reprize. Corey Perry, fostul jucător de la Edmonton Oilers, a marcat în powerplay.

După doar un minut şi şapte secunde din repriza secunde, Edmonton a revenit la conducere, după ce Leon Draisaitl a reuşit dubla. Avantajul nu a durat mult, două minute mai târziu, Andre Lee restabilind egalitatea pentru a doua oară.

În repriza a treia, Alex Laferriere i-a adus pe Kings pentru prima oară în avantaj. La jumătatea reprizei a treia, în urma unui powerplay, Connor McDavid a înscris şi a ajuns la 18 meciuri la rând în care punctează.

Primele 60 de minute s-au încheiat la egalitate, scor 3-3, iar cele două echipe nu au reuşit să înscrie golul victoriei nici în overtime, astfel încât meciul a ajuns la loviturile de departajare.

Acolo, Connor McDavid, Leon Draisaitl şi Ryan Nugent-Hopkins au ratat la Edmonton, în timp ce Brandt Clarke a fost singurul jucător de la Los Angeles care nu a reuşit să înscrie. În cele din urmă, golul lui Adrian Kempe, cel care a executat primul la oaspeţi, a făcut diferenţa, iar LA a obţinut victoria.

