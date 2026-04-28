Cu cine ar putea juca Universitatea Craiova în preliminariile Champions League, dacă va câştiga titlul. Adversare “de foc”

S-a aflat cu cine ar putea juca Universitatea Craiova, în preliminariile Champions League, dacă va câştiga titlul. Oltenii sunt mari favoriţi să devină campioni în acest sezon, după victoria din etapa a şasea a play-off-ului.
Universitatea Craiova a învins-o cu 1-0 pe FC Argeş şi s-a distanţat în fruntea clasamentului. Trupa lui Filipe Coelho are un avans de trei puncte faţă de ocupanta locului secund, U Cluj.
Cu cine ar putea juca Universitatea Craiova în preliminariile Champions League, dacă va câştiga titlul
Dacă va câştiga titlul, Universitatea Craiova va evolua în primul tur preliminar de Champions League. În această fază, oltenii ar putea da peste adversare mai facile, în cazul în care echipele îşi vor respecta poziţiile avute în clasamente, în acest final de lună. Conform Football Meets Data, trupa din Bănie s-ar putea confrunta cu campioanele din Armenia, Andorra sau Luxemburg.
Posibilele adversare ale Universităţii Craiova, în primul tur preliminar de Champions League:
- Inter Club d’Escaldes (Andorra)
- Levski Sofia (Bulgaria)
- Ararat-Armenia (Armenia)
- Differdange 03 (Luxemburg)
- Sabah FK (Azerbaidjan)
- Kauno Zalgiris (Lituania)
- Sutjeska (Muntenegru)
- Gyor (Ungaria)
- Iberia 1999 (Georgia)
- Floriana (Malta)
- Tre Fiori (San Marino)
- Elbassani (Albania)
- Vardar Skopje (Macedonia de Nord)
- ML Vitebsk (Belarus)
Din turul al doilea de Champions League, Universitatea Craiova ar urma să dea peste adversare mai puternice. Printre acestea se numără campioanele din Serbia, Danemarca, Croaţia sau Polonia.
În cazul în care vor fi eliminaţi din această fază, oltenii vor ajunge în turul trei preliminar de Europa League. Universitatea Craiova ar urma să prindă un culoare bun, pe ruta campioanelor, unde ar avea statutul de cap de serie. Flora Tallin (Estonia), Petrocub Hînceşti (Republica Moldova) sau The New Saints (Ţara Galilor) sunt posibilele adversare ale oltenilor din turul trei preliminar de Europa League.
Într-un eventual play-off de Europa League, Universitatea Craiova are şanse mici să mai fie cap de serie, astfel că ar putea da peste echipe puternice precum Rangers, Ajay sau FC Copenhaga.
În următoarea etapă de play-off, Universitatea Craiova va avea derby cu Dinamo, pe “Ion Oblemenco”. Toate cele patru dueluri cu “câinii” din acest sezon au fost unele dificile pentru olteni, reuşind să se impună în două rânduri, scor 1-0 în turul play-off-ului şi la loviturile de departajare în semifinalele Cupei României. Celelalte două confruntări, din sezonul regular, s-au încheiat la egalitate.
- Andrei Nicolescu a numit sezonul în care Dinamo va câştiga titlul: “Asta e proiecţia noastră”
- Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
- Şefii de la Rapid, în “şedinţă” după dezastrul din play-off: “Jumătate din echipă a plâns”
- “Fraţii de la Rapid, I love you”. Gică Craioveanu, declaraţie savuroasă despre şansele la titlu ale Universităţii Craiova
- Echipa care vrea să-l transfere pe Alexandru Dobre de la Rapid. Ar putea juca în cupele europene