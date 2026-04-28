Cu cine ar putea juca Universitatea Craiova în preliminariile Champions League, dacă va câştiga titlul. Adversare “de foc”

S-a aflat cu cine ar putea juca Universitatea Craiova, în preliminariile Champions League, dacă va câştiga titlul. Oltenii sunt mari favoriţi să devină campioni în acest sezon, după victoria din etapa a şasea a play-off-ului.

Universitatea Craiova a învins-o cu 1-0 pe FC Argeş şi s-a distanţat în fruntea clasamentului. Trupa lui Filipe Coelho are un avans de trei puncte faţă de ocupanta locului secund, U Cluj.

Dacă va câştiga titlul, Universitatea Craiova va evolua în primul tur preliminar de Champions League. În această fază, oltenii ar putea da peste adversare mai facile, în cazul în care echipele îşi vor respecta poziţiile avute în clasamente, în acest final de lună. Conform Football Meets Data, trupa din Bănie s-ar putea confrunta cu campioanele din Armenia, Andorra sau Luxemburg.

Posibilele adversare ale Universităţii Craiova, în primul tur preliminar de Champions League:

Inter Club d’Escaldes (Andorra)

Levski Sofia (Bulgaria)

Ararat-Armenia (Armenia)

Differdange 03 (Luxemburg)

Sabah FK (Azerbaidjan)

Kauno Zalgiris (Lituania)

Sutjeska (Muntenegru)

Gyor (Ungaria)

Iberia 1999 (Georgia)

Floriana (Malta)

Tre Fiori (San Marino)

Elbassani (Albania)

Vardar Skopje (Macedonia de Nord)

ML Vitebsk (Belarus)

Din turul al doilea de Champions League, Universitatea Craiova ar urma să dea peste adversare mai puternice. Printre acestea se numără campioanele din Serbia, Danemarca, Croaţia sau Polonia.