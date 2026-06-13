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“Un weekend dificil” Reacţia lui Kimi Antonelli după ce s-a clasat pe 3 în calificările MP de la Barcelona!

Bogdan Stănescu Publicat: 13 iunie 2026, 18:54

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Un weekend dificil Reacţia lui Kimi Antonelli după ce s-a clasat pe 3 în calificările MP de la Barcelona!

Kimi Antonelli, la declaraţii, după calificările Marelui Premiu de la Barcelona / captura AntenaPLAY

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Kimi Antonelli s-a clasat pe 3 în calificările Marelui Premiu de la Barcelona, care s-au văzut în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Antonelli era pe 2, dar Lewis Hamilton a făcut un tur foarte bun şi l-a depăşit în finalul calificărilor.

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Antonelli a recunoscut, la interviul de după calificări, că weekend-ul din Barcelona a fost unul puţin dificil pentru el. Rezultatul îl mulţumeşte parţial, nefiind obişnuit, în general, să plece în cursă din a doua linie.

Kimi Antonelli a spus la ce se gândeşte înainte de cursa Marelui Premiu de la Barcelona (duminică, Antena 1 şi AntenaPLAY)

“A fost un weekend puţin dificil pentru mine. Am simţit maşina foarte bine şi mă bucur că am făcut un rezultat bun. Nu este unul cu care mă obişnuisem la începutul sezonului, să fiu în linia întâi.

(n.r: Să nu uităm, startul cursei de mâine va fi foarte dificil, a spus-o şi George mai devreme) Este un drum lung de parcurs în primul viraj. Vă daţi seama că la asta îmi stă mintea acum, să folosesc în modul cel mai oportun acel toe, acea aspiraţie spre primul viraj. În momentul de faţă nu vreau decât să mă concentrez pe ce am de făcut pentru mâine”, a declarat Kimi Antonelli.

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