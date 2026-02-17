"Doncic, câine gras şi obez din Balcani" Kevin Durant, suspectat că are un cont secret pe X pentru a critica vedetele NBA - Antena Sport

Suspectat că ar fi în spatele contului anonim @getoffmydickerson, baschetbalistul Kevin Durant se află din nou în centrul unei polemici legate de reţelele sociale.

Pe tot parcursul weekendului, superstarul NBA a apărut lipit de telefonul său, cu un zâmbet pe buze, parcă absorbit de ceva. O atitudine care nu a scăpat fanilor… şi nici conturilor specializate. Şi pe bună dreptate, KD este din nou asociat cu un zvon despre un „burner account” (conturi ascunse folosite pentru a trolla).

Kevin Durant, suspectat că are un cont secret pe X pentru a critica vedetele NBA

Suspiciunile se îndreaptă către @getoffmydickerson, un cont privat creat în august 2021, care are 76 de abonaţi şi 76 de abonamente. Un detaliu tulburător: fotografia de copertă reprezentând o bufniţă corespunde unei imagini publicate de Durant pe contul său principal în septembrie 2021, adică la o lună după crearea contului suspect. Cu toate acestea, este imposibil să se verifice data exactă a publicării, deoarece profilul este blocat.

Dar sunt mai ales mesajele atribuite acestui cont care alimentează polemica. Comentarii deosebit de virulente pe care le împărtăşeşte în grupuri de pe reţeaua socială X:

„Devin Booker şi Frank Vogel. Doi dictatori. Stalin şi Hitler. Mussolini şi Kim Jong-un”.