"Doncic, câine gras şi obez din Balcani" Kevin Durant, suspectat că are un cont secret pe X pentru a critica vedetele NBA - Antena Sport

“Doncic, câine gras şi obez din Balcani” Kevin Durant, suspectat că are un cont secret pe X pentru a critica vedetele NBA

Dan Roșu Publicat: 17 februarie 2026, 9:02

Kevin Durant, înainte de All Star Game - Profimedia Images

Suspectat că ar fi în spatele contului anonim @getoffmydickerson, baschetbalistul Kevin Durant se află din nou în centrul unei polemici legate de reţelele sociale.

Pe tot parcursul weekendului, superstarul NBA a apărut lipit de telefonul său, cu un zâmbet pe buze, parcă absorbit de ceva. O atitudine care nu a scăpat fanilor… şi nici conturilor specializate. Şi pe bună dreptate, KD este din nou asociat cu un zvon despre un „burner account” (conturi ascunse folosite pentru a trolla).

Kevin Durant, suspectat că are un cont secret pe X pentru a critica vedetele NBA

Suspiciunile se îndreaptă către @getoffmydickerson, un cont privat creat în august 2021, care are 76 de abonaţi şi 76 de abonamente. Un detaliu tulburător: fotografia de copertă reprezentând o bufniţă corespunde unei imagini publicate de Durant pe contul său principal în septembrie 2021, adică la o lună după crearea contului suspect. Cu toate acestea, este imposibil să se verifice data exactă a publicării, deoarece profilul este blocat.

Dar sunt mai ales mesajele atribuite acestui cont care alimentează polemica. Comentarii deosebit de virulente pe care le împărtăşeşte în grupuri de pe reţeaua socială X:

„Devin Booker şi Frank Vogel. Doi dictatori. Stalin şi Hitler. Mussolini şi Kim Jong-un”.

„Dacă Israelul are nevoie de drone, să-mi spună.”

„Jucătorul vedetă al Rockets (Sengun) nu ştie nici să arunce, nici să apere.”

„Dacă nu îi pasezi mingea lui Steph Curry, Warriors te concediază.”

Cel mai sever episod de iarnă. Cod portocaliu de viscol, ninsori, strat de zăpadă de 50 cm. Vizată şi CapitalaCel mai sever episod de iarnă. Cod portocaliu de viscol, ninsori, strat de zăpadă de 50 cm. Vizată şi Capitala
„Jabari Smith este un retardat.”

„Luka Doncic, câine gras şi obez din Balcani.”

Atacuri directe, uneori exagerate, îndreptate împotriva foştilor coechipieri, adversari, chiar şi francize întregi, precum Golden State Warriors, Houston Rockets sau Suns, cu duo-ul Booker-Vogel, cu care a jucat.

Deocamdată, nu există niciun element formal care să-l lege oficial pe Kevin Durant de acest cont. Niciun mărturisire. Niciun link tehnic dovedit. Doar o serie de coincidenţe şi un trecut deja marcat de afacerea „burners”.

