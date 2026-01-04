Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum a ajuns Valentin Țicu la Dinamo? Dezvăluirea președintelui de la Petrolul: "Și el avea nevoie" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cum a ajuns Valentin Țicu la Dinamo? Dezvăluirea președintelui de la Petrolul: “Și el avea nevoie”

Cum a ajuns Valentin Țicu la Dinamo? Dezvăluirea președintelui de la Petrolul: “Și el avea nevoie”

Andrei Nicolae Publicat: 4 ianuarie 2026, 17:06

Comentarii
Cum a ajuns Valentin Țicu la Dinamo? Dezvăluirea președintelui de la Petrolul: Și el avea nevoie

Valentin Țicu, alături de Dinamo la plecarea în Antalya / Antena Sport

Claudiu Tudor, președintele celor de la Petrolul Ploiești, a vorbit recent într-un interviu despre culisele transferului lui Valentin Țicu de la formația prahoveană la Dinamo. Conducătorul clubului a dezvăluit că despărțirea dintre cele două tabere a venit nu doar la inițiativa clubului, ci și a jucătorului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Valentin Țicu este primul și momentan unicul jucător adus de Dinamo în perioada de mercato de iarnă. Pe 2 ianuarie, fundașul stânga era prezentat la formația alb-roșie la scurt timp după ce Petrolul a anunțat despărțirea de el.

Dezvăluiri despre plecarea lui Țicu de la Petrolul la Dinamo

La două zile distanță de la mutarea făcută de echipa lui Zeljko Kopic, Claudiu Tudor a acordat un interviu pentru gsp.ro în cadrul căruia a abordat și subiectul plecării lui Țicu. Potrivit președintelui ploieștenilor, clubul i-ar fi oferit fundașului șansa să își prelungească înțelegerea, însă nu s-a ajuns la un consens.

Ulterior, Tudor a ajuns la concluzia că mutarea respectivă e benefică pentru fostul său jucător, căruia i-a urat multă baftă la noua echipă.

Poate din afară a fost despărțirea surprinzătoare. Cred că și el avea nevoie. A venit și din partea lui această despărțire, și-a dorit o schimbare.

Reclamă
Reclamă

Chiar vorbeam cu el după prelungirea contractului, lucrurile nu au mers cum și-au dorit. Cred că este o mutare benefică pentru el, să revină, să joace și să-și poată continua cariera. Va avea ușa deschisă la Ploiești mereu și să fie sănătos

Îi doresc să fie sănătos, iar noi îl vom urmări și îi vom ține pumnii pentru că el rămâne un «lup» și face parte din familia noastră în continuare. Faptul că a revenit la antrenamente și va începe programul normal e clar că e un tip puternic“, a spus președintele de la Petrolul.

Țicu nu a mai jucat fotbal din 29 iulie 2024, de la un meci în urma căruia a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior și leziune de menisc. Revenirea sa era estimată inițial în mai puțin de un an, însă o infecție a complicat totul, iar fundașul stânga a ajuns să fie supus unui număr de patru intervenții chirurgicale.

Cu cât ar putea creşte chiria după majorarea impozitelor pe proprietate. Cel mai scump oraşCu cât ar putea creşte chiria după majorarea impozitelor pe proprietate. Cel mai scump oraş
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
Observator
Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
Când trece România la euro și de ce nu a făcut-o până acum, după modelul Bulgariei. Explicațiile guvernului
Fanatik.ro
Când trece România la euro și de ce nu a făcut-o până acum, după modelul Bulgariei. Explicațiile guvernului
16:47
Tyson Fury revine din nou în box: “Nu-i nimic mai bun decât să lovesc bărbați în față și să fiu plătit”
16:36
Mircea Lucescu, şansă pentru fotbalistul român din Germania. Îl urmăreşte pe viu, în Antalya
16:22
Rapid, în negocieri pentru un nou transfer. Giuleștenii pot avea un “as în mânecă”
16:11
Anunţul lui Valeriu Iftime despre transferul lui Denis Alibec
15:53
Napoli a învins-o pe Lazio şi a depăşit Interul lui Chivu în clasament! Meci “nebun” la Roma, cu 3 eliminări
15:24
“Am alergat să cer ajutor” Mărturia cutremurătoare a sportivului care şi-a găsit coechipierul decedat
Vezi toate știrile
1 Dinamo a început negocierile pentru atacantul român dorit de Kopic, transferat cu 2 milioane de euro! 2 Refuzat de FCSB, dar transferat de Rapid. Meme Stoica, dezvăluire uluitoare: “Obraznic” 3 FotoStaţiunea din România unde Simona Halep a ridicat un hotel de 2,5 milioane de euro! 4 Doi jucători de la Rapid, în negocieri avansate cu o rivală din Liga 1 5 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Rațiu, nou coleg venit de la Atletico Madrid 6 Rapid pregătește o lovitură de proporții în această iarnă! Cine este fotbalistul dorit de Costel Gâlcă
Citește și
Cele mai citite
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”