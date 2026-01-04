Cum a ajuns Valentin Țicu la Dinamo? Dezvăluirea președintelui de la Petrolul: "Și el avea nevoie" - Antena Sport

Claudiu Tudor, președintele celor de la Petrolul Ploiești, a vorbit recent într-un interviu despre culisele transferului lui Valentin Țicu de la formația prahoveană la Dinamo. Conducătorul clubului a dezvăluit că despărțirea dintre cele două tabere a venit nu doar la inițiativa clubului, ci și a jucătorului.
Valentin Țicu este primul și momentan unicul jucător adus de Dinamo în perioada de mercato de iarnă. Pe 2 ianuarie, fundașul stânga era prezentat la formația alb-roșie la scurt timp după ce Petrolul a anunțat despărțirea de el.
Dezvăluiri despre plecarea lui Țicu de la Petrolul la Dinamo
La două zile distanță de la mutarea făcută de echipa lui Zeljko Kopic, Claudiu Tudor a acordat un interviu pentru gsp.ro în cadrul căruia a abordat și subiectul plecării lui Țicu. Potrivit președintelui ploieștenilor, clubul i-ar fi oferit fundașului șansa să își prelungească înțelegerea, însă nu s-a ajuns la un consens.
Ulterior, Tudor a ajuns la concluzia că mutarea respectivă e benefică pentru fostul său jucător, căruia i-a urat multă baftă la noua echipă.
“Poate din afară a fost despărțirea surprinzătoare. Cred că și el avea nevoie. A venit și din partea lui această despărțire, și-a dorit o schimbare.
Chiar vorbeam cu el după prelungirea contractului, lucrurile nu au mers cum și-au dorit. Cred că este o mutare benefică pentru el, să revină, să joace și să-și poată continua cariera. Va avea ușa deschisă la Ploiești mereu și să fie sănătos
Îi doresc să fie sănătos, iar noi îl vom urmări și îi vom ține pumnii pentru că el rămâne un «lup» și face parte din familia noastră în continuare. Faptul că a revenit la antrenamente și va începe programul normal e clar că e un tip puternic“, a spus președintele de la Petrolul.
Țicu nu a mai jucat fotbal din 29 iulie 2024, de la un meci în urma căruia a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior și leziune de menisc. Revenirea sa era estimată inițial în mai puțin de un an, însă o infecție a complicat totul, iar fundașul stânga a ajuns să fie supus unui număr de patru intervenții chirurgicale.
- Rapid, în negocieri pentru un nou transfer. Giuleștenii pot avea un “as în mânecă”
- Anunţul lui Valeriu Iftime despre transferul lui Denis Alibec
- Englezii au reacționat imediat, după ce au aflat că Zouma pleacă de la CFR: „O aventură dezastruoasă”
- Jucătorul FCSB-ului schimbă echipa! Unde va evolua până la sfârşitul sezonului
- Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Va fi coleg cu un alt jucător român. Tun financiar dat de Neluțu Varga