Cum a ajuns Valentin Țicu la Dinamo? Dezvăluirea președintelui de la Petrolul: "Și el avea nevoie" - Antena Sport

Claudiu Tudor, președintele celor de la Petrolul Ploiești, a vorbit recent într-un interviu despre culisele transferului lui Valentin Țicu de la formația prahoveană la Dinamo. Conducătorul clubului a dezvăluit că despărțirea dintre cele două tabere a venit nu doar la inițiativa clubului, ci și a jucătorului.

Valentin Țicu este primul și momentan unicul jucător adus de Dinamo în perioada de mercato de iarnă. Pe 2 ianuarie, fundașul stânga era prezentat la formația alb-roșie la scurt timp după ce Petrolul a anunțat despărțirea de el.

Dezvăluiri despre plecarea lui Țicu de la Petrolul la Dinamo

La două zile distanță de la mutarea făcută de echipa lui Zeljko Kopic, Claudiu Tudor a acordat un interviu pentru gsp.ro în cadrul căruia a abordat și subiectul plecării lui Țicu. Potrivit președintelui ploieștenilor, clubul i-ar fi oferit fundașului șansa să își prelungească înțelegerea, însă nu s-a ajuns la un consens.

Ulterior, Tudor a ajuns la concluzia că mutarea respectivă e benefică pentru fostul său jucător, căruia i-a urat multă baftă la noua echipă.

“Poate din afară a fost despărțirea surprinzătoare. Cred că și el avea nevoie. A venit și din partea lui această despărțire, și-a dorit o schimbare.