Cum a fost surprins Dan Şucu, după ce Rapid a rămas fără victorie în Giuleşti! Reacţia nervoasă a lui Victor Angelescu - Antena Sport

„E un rezultat echitabil, prima repriză ne-a aparţinut nouă. În a doua repriză au avut o ocazie mare, a scos-o Sigrist. E foarte greu să-i desfaci, e greu să le dai gol. A contat şi timpul de odihnă. Săpunaru, nu am putut să joc cu el. Paşcanu a avut o ocazie mare, dacă luăm aşa, noi am avut ocazii mai clare. Ei sunt o echipă care joacă de mult împreună. Nu pot să spun că sunt mulţumit, dar nici dezamăgit, am mai câştigat un punct, am venit la două puncte de locul şase şi mergem la Botoşani să câştigăm.

Trebuie să trecem peste bariera asta, a presiunii. Facem greşeli foarte multe, nu câştigăm dueluri foarte multe, avem nevoie să ajungem în careu mult mai mult. Îmi doresc mai mult să nu se ascundă, avem nevoie de personalitate, dar suntem o echipă tânără. Cei care au venit de pe bancă, suntem mai ok din punct de vedere fizic. Am putut s-o ducem şi am fost acolo. Dacă Jambor punea corpul, cred că e penalty. Dar un joc echitabil, cred că a fost corect rezultatul. Şi eu când eram atacant am avut o perioadă în care nu marcam, dar în primul rând trebuie să fii în gura porţii, să legăm pasele. E un tip inimos, dar nu e de ajuns, trebuie să apari acolo, să avem mai multe ocazii.

E benefic că n-am primit gol, casa o construieşti de jos, de la subsol, uşor uşor vom fi acolo. Cu o victorie la Botoşani, putem urca în play-off. Sper să fac cât mai multe puncte până în pauza de iarnă. După meciul cu Botoşani, pleacă zece jucători la naţionale. Când va intra şi Boupendza, şi NJie, aştept să intre, sunt jucători de calitate. L-am pierdut şi pe Hromada, nu e uşor. Petrila s-a cerut afară, el nu s-a antrenat deloc, a făcut injecţii, la fel şi Săpunar, au nişte dureri…când voi avea tot lotul la dispoziţie, vom arăta altfel”, a declarat Marius Şumudică, conform digisport.ro.