Cum a fost surprins Horaţiu Moldovan în timp ce Diego Simeone ţipa la jucătorii săi - Antena Sport

Voi fi un jucător foarte determinat, mă gândesc foarte mult doar la obiectivele pe care le am în legătură cu clubul, cu echipa. Cred că am calități bune, pentru asta am ajuns la Atletico. Când îmi va veni rândul sper să nu dezamăgesc pe nimeni.

Am reușit să vorbesc cu Diego Simeone, am schimbat câteva vorbe, am rămas impresionat de dânsul, este o persoană incredibilă. Mi-a spus că se bucură că am ajuns aici”, a spus Horațiu Moldovan, în timpul prezentării.

Florin Manea, sfat pentru Horaţiu Moldovan la Atletico Madrid!

Florin Manea a avut un sfat pentru Horaţiu Moldovan la Atletico Madrid! Impresarul lui Radu Drăguşin este de părere că transferul portarului de 25 de ani la echipa din capitala Spaniei reprezintă o altă mutare importantă pentru fotbalul românesc.

Radu Drăguşin a semnat cu Tottenham în această iarnă, după ce a fost transferat de la Genoa, în timp ce Horaţiu Moldovan a semnat cu Atletico Madrid, plecând direct din Liga 1, de la Rapid.

Chiar dacă ambele transferuri sunt importante pentru fotbalul românesc, Manea crede că diferenţa dintre cele două mutări este legată de sumele de pentru care acestea s-au realizat:

„Două transferuri importante pentru România, Drăguşin şi Moldovan. Sunt importante ambele. Sunt două echipe mari. Sunt un pic diferite transferurile. Suma de transfer le face să difere foarte mult.

Horaţiu o să aibă o concurenţă monstruoasă acolo. Trebuie să fie pregătit, să aibă răbdare, să aibă şi un pic de şansă ca să poate să joace. Sunt benefice pentru fotbalul românesc pentru că vorbim de două nume mari în fotbalul mondial”, a declarat Florin Manea, pentru Antena Sport.