Cum a ratat Mirel Rădoi super-transferul la Inter? Dezvăluirea lui Giovanni Becali: "Era șansa vieții lui" - Antena Sport

Giovanni Becali a venit cu dezvăluiri legate de modul în care au decurs discuțiile pentru transferul lui Mirel Rădoi la Inter, care a picat în cele din urmă. În perioada în care evolua la echipa care se numea Steaua la acea vreme, fundașul a fost ochit chiar de Jose Mourinho, iar “The Special One” a venit la București pentru a discuta detaliile alături de impresarii românului, însă pretențiile financiare ale lui Gigi Becali au blocat totul.

Mirel Rădoi a fost un jucător care s-a făcut remarcat în tricoul clubului lui Gigi Becali, iar valoarea sa a fost observată inclusiv de Jose Mourinho, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului. Pe finalul perioadei sale în tricoul roș-albastru, fundașul putea ajunge la Inter, iar Giovanii Becali a venit recent cu noi dezvăluiri despre transferul ratat de român.

Gigi Becali a blocat transferul lui Mirel Rădoi

Rădoi era dorit pe Giuseppe Meazza pe post de înlocuitor pentru unul dintre fundașii echipei, Ivan Cordoba, care se accidentase. Gigi Becali a solicitat 12,5 milioane de euro pentru el, în timp ce echipa era dispusă să dea doar 6 sau 7, iar banii respectivi să fie plătiți în rate. Patronul clubului a refuzat, iar Rădoi a ratat astfel șansa de a evolua la una dintre cele mai bune echipe din lume, care în 2010 a cucerit “tripla” alături de Mourinho.

“Pe Mirel îl ştiu ca fotbalist. Am avut ofertă de la Inter, Mourinho a venit personal şi a stat toată dimineaţa cu mine şi cu fratele meu, la Crowne Plaza. Se accidentase fundaşul stânga. Gigi Becali a vrut 12,5 milioane de euro. D

Fratele meu (n.r. Victor Becali) a vorbit trei ore cu Mourinho, care i-a spus că clubul este gata să dea 6-7 milioane de euro, plătibili în rate, dar n-a vrut. Nu s-a făcut, a mai jucat un an sau doi aici.