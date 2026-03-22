Mihai Stoica le vrea pe Rapid şi Dinamo pe locurile 5 şi 6: “Dacă îmi pune cineva pistolul la tâmplă..”

Mihai Stoica a recunoscut că trage cu ochiul şi la lupta din play-off, dar şi că se bucură când adevăratele sale rivale, Dinamo şi Rapid, sunt învins.

Oficialul de la FCSB a analizat lupta la titlu şi speră ca echipele menţionate mai sus să termine pe locurile 5 şi 6 în play-off. Pentru Alexandru Chipciu, Stoica îşi doreşte că U Cluj să fie campioana acestui sezon.

“Am reușit să-mi antrenez creierul să mă bucur de răul altora. Indiferent cine pierde, te bucuri. Noi, până la urmă, câștigăm play-out-ul, jucăm barajul, poate ajungem în Conference League. Dar unii s-ar putea, din play-off, să nu ajungă să joace baraj. Vor fi două echipe care vor termina pe locurile 5-6.

Fără să mă gândesc prea mult, aș zice, campioană Universitatea Cluj, pentru Chipciu, dar nu numai pentru el. Chiar dacă sunt înfrățiți cu Dinamo și ne dușmănesc, nu are importanță. Pe locul 2, FC Argeș, e Bogdan Andone, chiar dacă ne-au luat 6 puncte, dar oamenii ni le-au luat pe bune.

Pe 3, CFR, chiar dacă am avut și am așa un ‘beef’ cu Pancu, am prieteni acolo, Bilașco, Neluțu, pe care îl știu de 20 de ani. Nu m-ar deranja foarte tare chiar să câștige CFR campionatul, pentru Neluțu, la câți bani a băgat acolo.