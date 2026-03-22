Mihai Stoica le vrea pe Rapid şi Dinamo pe locurile 5 şi 6: “Dacă îmi pune cineva pistolul la tâmplă..”

Dan Roșu Publicat: 22 martie 2026, 9:14

Mihai Stoica le vrea pe Rapid şi Dinamo pe locurile 5 şi 6: Dacă îmi pune cineva pistolul la tâmplă..

Mihai Stoica a recunoscut că trage cu ochiul şi la lupta din play-off, dar şi că se bucură când adevăratele sale rivale, Dinamo şi Rapid, sunt învins.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oficialul de la FCSB a analizat lupta la titlu şi speră ca echipele menţionate mai sus să termine pe locurile 5 şi 6 în play-off. Pentru Alexandru Chipciu, Stoica îşi doreşte că U Cluj să fie campioana acestui sezon.

Mihai Stoica le vrea pe Rapid şi Dinamo pe locurile 5 şi 6

“Am reușit să-mi antrenez creierul să mă bucur de răul altora. Indiferent cine pierde, te bucuri. Noi, până la urmă, câștigăm play-out-ul, jucăm barajul, poate ajungem în Conference League. Dar unii s-ar putea, din play-off, să nu ajungă să joace baraj. Vor fi două echipe care vor termina pe locurile 5-6.

Fără să mă gândesc prea mult, aș zice, campioană Universitatea Cluj, pentru Chipciu, dar nu numai pentru el. Chiar dacă sunt înfrățiți cu Dinamo și ne dușmănesc, nu are importanță. Pe locul 2, FC Argeș, e Bogdan Andone, chiar dacă ne-au luat 6 puncte, dar oamenii ni le-au luat pe bune.

Pe 3, CFR, chiar dacă am avut și am așa un ‘beef’ cu Pancu, am prieteni acolo, Bilașco, Neluțu, pe care îl știu de 20 de ani. Nu m-ar deranja foarte tare chiar să câștige CFR campionatul, pentru Neluțu, la câți bani a băgat acolo.

Pe 4 ar fi Craiova, vorba unui prieten, care a zis: ‘Lasă, bă, să câștige Craiova, că acolo e bucuria pe plan local’. Iar, mai departe, concitadinele aș dori să nu aibă șanse la titlu, recunosc. Dacă îmi pune cineva pistolul la tâmplă și îmi spune: ‘Trebuie să alegi între Dinamo și Rapid’, îi spun ‘Trage!’”, a spus Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

După două etape disputate din play-off, U Cluj şi Universitatea Craiova au câte 33 de puncte, iar podiumul este completat de Rapid, cu 31 de puncte. CFR e pe 4, cu 30 de puncte, iar Argeşul e pe 5, cu 28. Ultima e Dinamo, cu 26 de puncte.

Reacţia unei turiste din Thailanda, care vede pentru prima dată "tunelul iubirii" din Timişoara
Meme Stoica a făcut în direct clasamentul play-off-ului. Vede o campioană surpriză și recunoaște pe cine vrea pe locurile 5-6! Exclusiv
