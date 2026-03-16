Andrei Nicolescu dă vina pe Rapid pentru bannerele rasiste ale galeriei lui Dinamo: “Știți cum se organizează?”

Andrei Nicolescu a discutat recent în cadrul unei emisiuni despre partida dintre Dinamo și Rapid și a vorbit inevitabil și despre bannerele rasiste afișate de galeria alb-roșie în Giulești. Deși fanii clubului său au fost cei care au venit cu mesajele respective, președintele “câinilor” crede că giuleștenii sunt responsabili pentru că astfel de texte au ajuns să treacă de pază.

Derby-ul dintre Dinamo și Rapid a fost unul extrem de tensionat atât pe teren, cât și în tribune. Pe lângă acuzațiile făcute de alb-roșii după ce Istvan Kovacs nu a acordat un fault la golul al doilea al giuleștenilor, suporterii “câinilor” au ieșit și ei în evidență în mod negativ pentru bannerele cu caracter rasist.

Andrei Nicolescu nu dă vina pe Dinamo pentru mesajele afișate de suporterii alb-roșii

“Ieri în robie / Azi în galerie“, “Diferența dintre noi / E ca dintre Mozart și Florin Mitroi” sau “Singura voastră captură / E fierul din bătătură“, au fost doar câteva dintre mesajele afișate de fanii lui Dinamo, care l-au făcut inclusiv pe sociologul Gelu Duminică să ceară sancționarea clubului bucureștean.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a primit și el o întrebare pe seama acestui subiect și a spus că Rapidul este clubul care ar fi trebuit să se asigure că astfel de mesaje nu apar pe Giulești, din postura de gazdă. În plus, oficialul a menționat că în ultimii doi ani, atunci când Dinamo a jucat acasă, astfel de mesaje nu au mai apărut pe stadion.

“Evident, Dinamo face o campanie antirasism, nu ne identificăm cu așa ceva (n.r. bannerele rasiste expuse de fanii dinamoviști în Giulești), am cerut explicații și noi, să vedem ce s-a întâmplat. Știți cum se organizează un meci? Cine e responsabil pentru bannerele care intră pe Giulești? Clubul.